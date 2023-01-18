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李克強：中國經濟將加快恢復和回升

經濟脈搏 21:33 2023/01/18

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國務院總理李克強今日（18日）在北京會見在華工作的外國專家代表並座談交流時表示，隨著疫情防控措施的優化調整，相信中國經濟將加快恢復和回升；歡迎更多外國人才來華工作，將進一步優化工作許可、人才簽證和停留政策。

李克強指出，過去一年，面對疫情等境內外超預期因素相加衝擊，中國經濟在應對挑戰、克服困難中前行。全年經濟實現合理增長，高於疫情突如其來的2020年。

李克強提到，去年城鎮新增就業好於預期、達1200多萬人，12月末城鎮調查失業率為5.5%。居民消費價格在世界高通脹背景下僅上漲2%。得益於這幾年合理把握宏觀政策，沒有持續大幅增加赤字，也沒有超發貨幣。

他強調，堅持發展是第一要務，堅持對外開放基本國策不動搖，堅持市場化改革方向，堅持「兩個毫不動搖」，更好保護外商投資權益，提振民營經濟信心。

李克強補充說，願學習借鑑先進技術和管理經驗，繼續同各國開展廣泛國際合作，維護世界和平穩定與發展繁榮。中國政府歡迎更多外國人才來華工作，將進一步優化工作許可、人才簽證和停居留政策，完善落實稅收、購匯、社保、醫療、子女入學等政策，為外國人才安心在華工作提供保障。

責任編輯：蒯宇澄

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