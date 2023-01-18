劉鶴與美財長耶倫會談 同意加強宏觀政策溝通

國務院副總理劉鶴與美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在瑞士蘇黎世舉行會談，雙方圍繞落實中美元首峇里島會晤重要共識，就全球和兩國宏觀經濟金融形勢、應對全球共同挑戰等進行了專業、深入、坦誠、務實的交流，會談富有建設性。

新華社報道，雙方認為，世界經濟復甦處於關鍵時刻，加強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰，有利於中美兩國和整個世界。雙方又討論深化宏觀經濟和金融領域合作的有關問題，認識到可持續金融合作的重要性。

報道指，雙方同意在雙邊及聯合國、G20和APEC等多邊框架下加強合作，繼續支持新興市場和發展中國家綠色低碳發展和經濟轉型。中方表達了對美國對華經貿和技術政策的關切，希望美方重視這些政策對雙方的影響。

美國財政部亦發表聲明，形容這次會談坦率、實質和有建設性，雙方同意加强有關宏觀經濟和金融問題的溝通，在雙邊和多邊基礎上加强氣候金融方面的合作，又引述耶倫稱，期待可在短期內訪華，並歡迎中國代表訪問美國。

中方歡迎耶倫今年適當時候訪問中國。雙方同意經貿團隊在各個層級繼續保持溝通交流。

責任編輯：易燕丹

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