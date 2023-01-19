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習近平：近3年防疫政策完全正確 曙光就在前頭

國情動向 09:57 2023/01/19

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中共總書記習近平指，近3年來中國新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」，經受住多輪病毒變異衝擊，是正確的選擇。現在防控進入新階段，曙光就在前頭。

習近平昨日（18日）通過視像慰問各地基層幹部群眾，期間與地方醫院的醫護人員、住院病人交流，了解接診救治、藥物配備等情況。習指，這一波疫情來勢兇猛，廣大醫護人員一直在防控疫情和日常治療兩線作戰，長時間高強度、超負荷工作，為確保人民生命作重大貢獻，他代表黨中央向他們致以新春祝福。

近三年來，我們對新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」，是正確的選擇，經受住了多輪病毒變異的衝擊，最大限度降低了重症率和病亡率，有力保護了人民群眾生命安全和身體健康，也為優化疫情防控措施、實施「乙類乙管」贏得了寶貴時間。現在疫情防控進入新階段，依然處在吃勁的時候，但曙光就在前頭，堅持就是勝利！目前，防控重心已經從防感染轉移到醫療救治上來，重點是保健康、防重症，醫院承擔的任務更為繁重。

習要求，要進一步擴充醫療資源，增加醫療服務供應，增加藥物配備，特別要做好重症救治的應對準備，保障正常醫療秩序；要加強醫護人員自身防護和關心關愛，確保他們身體健康；各級黨委和政府要始終堅持人民至上、生命至上，切實做好重點機構、重點單位、重點人群的防控，保障好群眾的就醫用藥需求。

責任編輯：陳建錫

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疫情 防疫措施 新冠肺炎疫情 中國共產黨 習近平 中國

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