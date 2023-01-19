劉鶴耶倫會談 內媒：展現中美關係被忽視的這些部分

中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，周三（18日）與美國財政部長耶倫，在瑞士蘇黎世達沃斯論壇期間舉行會談。新華社指，雙方圍繞落實中美元首巴厘島會晤重要共識，就全球和兩國宏觀經濟金融形勢、應對全球共同挑戰等進行了專業、深入、坦誠、務實的交流，會談富有建設性。《環球時報》認為，是次劉鶴與耶倫會談，傳遞出了中美需在金融經貿領域合作的明確信號，展現了在美國當前的對華「競爭」敘事中，被刻意忽視或者輕描淡寫的部分。

耶倫今次在訪問非洲前，繞道瑞士，與參加達沃斯世界經濟論壇的劉鶴會談。這是兩人在先後3次視頻通話後的首次面對面會談，也是新年以來中美高官首次會晤。另據美媒報道，美國國務卿布林肯準備於2月5日訪問中國，會成為美國近5年來首位訪華國務卿。

劉鶴與耶倫會談期間，雙方認為，加強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰，有利於中美兩國和整個世界。中方表達了對美國對華經貿和技術政策的關切，希望美方重視這些政策對雙方的影響。耶倫也表示期待在「不久的將來」訪問中國，中方則對此表示歡迎。

《環球時報》社評稱，中美在新年伊始呈現出相對積極新面貌，對於陰雲密佈的2023年世界經濟與安全形勢來說，就像一場及時雨。

環時指出，耶倫跟劉鶴此次會面，傳遞出雙方需要在金融經貿領域合作的明確信號，也展現了在美國當前的對華「競爭」敘事中，被刻意忽視或者輕描淡寫的部分；事實上，儘管雙邊關係遭遇巨大的困難，但2022年依然成為中美貿易額創紀錄的年份，而中美作為世界上最大的兩個經濟體，加強經濟金融政策的協調，推進兩國經貿領域合作，無論從哪個角度看，都責無旁貸，這也是中美兩個大國肩頭上沉甸甸的一份責任。

文章稱，美國大部分民眾對地緣政治競爭無感或冷感，因為說到底，不管哪兒的老百姓都要過日子；美國仍沒有擺脫高通脹的挑戰，經濟面臨衰退的風險；中國優化調整疫情防控措施後，正將更大的精力投入到拼經濟上來；如果不摻雜政治因素，中美的互利合作面不僅沒有變小，反而變大了。

文章表示，有的時候，我們也能感受到美方有想改善對華關係的意願，但還沒等到它拿出什麽實質性行動，就可能從華盛頓跳出一個人或者搞出一件事，把雙方好不容易達成的相關緩和又給拽回去了；盤踞在華盛頓的激進政治力量，已經成為中美關係面臨的巨大不確定性；中美關係處在一個僵局點，不能再往後退，那裏是可怕衝突的萬丈懸崖，但往前走又受阻於華盛頓的意願強度和行動能力；不過有一點是確定無疑的，對於雙邊貿易額超過7000億美元的中美關係來說，不能滿足於只要不打仗就行，華盛頓需要也應該做的，還有很多。

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責任編輯：連兆鋒