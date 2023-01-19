廣東去年GDP增1.9% 工業、消費增長 投資下滑

廣東省統計局公布，2022年全省生產總值12.91萬億元（人民幣，下同），按年增長1.9%，低於全國平均水平及去年初定下的約5.5%目標。工業、消費錄得按年增幅，固定資產投資則出現下滑。

分產業看，第一產業增加值5340億元，增長5.2%；第二產業增加值5.28萬億元，增長2.5%；第三產業增加值7.09萬億元，增長1.2%。

主要數據方面，規模以上工業增加值3.95萬億元，按年增長1.6%。分門類看，採礦業增加值增長4.6%，製造業增長1.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.3%。固定資產投資額按年下跌2.6%，工業投資增長10.3%，佔全部投資比重27.9%，按年提高3.3個百分點；房地產開發投資下跌14.3%。

實現社會消費品零售總額4.49萬億元，按年增長1.6%，其中，城鎮市場消費品零售額增長0.9%，鄉村市場增長6.3%。按消費形態分，商品零售、基本生活用品類和中西藥品類消費保持增長，餐飲收入下跌4.3%。居民人均可支配收入4.7萬元，按年增長4.6%，扣除價格因素後實際增長2.3%。

責任編輯：陳建錫