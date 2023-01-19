北京去年GDP按年增0.7% 工業、消費同步下滑

北京市統計局公佈，去年全年實現地區生產總值41610.9億元（人民幣，下同），按年增長0.7%；工業、消費數據按年均錄得跌幅，固定資產投資則出現上漲。

分產業看，第一產業實現增加值111.5億元，下降1.6%；第二產業實現增加值6605.1億元，下降11.4%；第三產業實現增加值34894.3億元，增長3.4%。

主要數據方面，去年北京全市規模以上工業增加值按可比價格計算，按年下降16.7%，剔除新冠疫苗生產因素，增長2.5%。重點行業中，電力、熱力生產和供應業增長9.8%，電腦、通信和其他電子設備製造業增長3.6%，汽車製造業下降2.6%，醫藥製造業下降58.3%（剔除新冠疫苗生產因素，增長6.4%）。

全市固定資產投資（不含農戶）按年增長3.6%。其中，基礎設施投資增長5.2%，房地產開發投資增長1.0%。市場總消費額按年下降4.9%。其中，服務性消費額下降2.9%；實現社會消費品零售總額13794.2億元，下降7.2%。社會消費品零售總額中，按消費形態分，商品零售下降6.6%，餐飲收入下降15.2%。

另外，全市城鎮調查失業率均值為4.7%，運行在5.0%的年度調控目標內。居民人均可支配收入7,7415元，按年增長3.2%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入84023元，增長3.1%；農村居民人均可支配收入34754元，增長4.4%。

責任編輯：易燕丹

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