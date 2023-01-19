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國家衛健委：各省已度過三個高峰 日常診療逐步恢復

社會熱點 16:45 2023/01/19

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國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，國家衛健委在會上表示，各省已經度過發熱門診、急症和重症患者三個高峰，新冠感染者的醫療救治總體平穩有序，日常的診療服務正逐步恢復。

國家衛健委醫療應急司司長郭燕紅表示，截至周二（17日），全國發熱門診就診人數較去年12月23日峰值下降94%，回落到12月7日前的水平；急診就診人數較1月2日峰值下降44%；在院的陽性重症患者人數較1月5日峰值數量下降44.3%。

【內地疫情】國家衛健委：全國急診高峰已過

正常醫療方面，全國普通門診正逐步恢復，新冠患者看診比例逐步降低，到周二，非新冠患者在普通門診就診率達到99.5%。住院患者中，非新冠患者的住院比例大幅度提升，反映住院的正常診療也在恢復。

農村是春節疫情防控重中之重

另外，國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，實施「乙類乙管」措施後的第一個春節將至，國務院聯防聯控機制各個部門正多措並舉，做好節日疫情防控，關心困難群眾生產生活，豐富物質文化供應，做好春運出行保障。

憂春節民眾湧回農村過年爆疫 衛健委：醫療系統嚴陣以待

他指出，農村地區是當前疫情防控的重中之重，要抓好防疫體系運轉，統籌各種醫療資源，保障好群眾的就醫用藥需求，做好老人、兒童等重點人群管理，補齊農村地區疫情防控的短板。另外，人員密集場所要做好場所和活動的常態化疫情防控，降低病毒傳播風險。米鋒又倡導民眾做好個人防護，避免帶病出行。

責任編輯：易燕丹

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