Offer月薪2萬嫌太低 清華碩士數公司罪狀反被網民嘲諷

內地頂級學府畢業應該值幾錢人工？一名清華大學的應屆碩士生近日在網上大吐苦水，稱到國內某大型互聯網公司見工，對方竟然只開出月薪2萬元人民幣的offer。事主一口氣連數該公司多個罪狀，還指這種做法是帶壞社會風氣。不過多數網民就對事主的遭遇不抱同情，反而是冷嘲熱諷。

事主稱，他應徵的是「後端開發工程師-基礎架構」（Back end Developer）的職位，結果對方開出的offer比本科生還要低。他首先批評該公司毫無誠信，開低薪目的是勸退應屆畢業生，然後指控進一步升級，直斥該公司是公然與社會建立多年的學歷制度宣戰，傷了廣大學子的心。

最後，事主還認為這種惡意行為帶壞了社會的招聘風氣，必需要受到懲罰，否則其他公司有樣學樣，一眾求職人士將如何生存？

不過，網民的反應就以嘲諷居多，有人笑事主無能力之餘還要無限上綱，又指他讀死書、根本不明白社會是如何運作。少數人認同事主說法，但都勸他不要要求過高，先拿點經驗，現在經濟環境不好，國內互聯網行業也不復前幾年的盛況。

微博網民點樣睇？

日向小次郎10 ：去調查調查碩士畢業的醫學生吧，北京地區，1800元。

肚小白 ：清華咋了，還不過就是一個學生，真是高看自己一眼，說不定都是給高了，連2萬的價值都沒有。

睏睏de菟菟：學歷不是決定薪酬的標準，實際操作能力和給公司創造多少價值決定薪酬待遇。

魔都中環SJTUerV：我公司好幾個清華的都是這個價很正常呀。

滅害靈777：都清華碩士了，還打什麼工，那麼牛的話自己當老闆不好嗎？

haozi416：書讀多了有時候不一定好事。

AnotherZKZK：年輕人不要那麼浮躁，2萬不爽你可以跳槽。但在你說它惡意底薪的時候，很多扇窗戶都已經無情地關上了。

hamdar：崗位定薪就那麼多，你去餐廳端盤子，哪怕你是清華，也是兩三千的工資。

東院故事：如果是技術崗，25萬一年起薪是略低了點，但市場價格也就是30萬多點，今年就業不易，不要太挑剔了，要看成長空間。

BritishAccent丶：兩萬確實很低，但我覺得可能是針對他能力而言的。



夏天小熊貓_：清華2萬就是勸退價，太低了。

稠特勒：時代不同了，現在已經不是互聯網藍海的時代了，不是清華不行，是互聯網不行了。

責任編輯：陳建錫