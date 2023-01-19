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蘇貞昌再向蔡英文請辭 將率全體閣員總辭

社會熱點 22:16 2023/01/19

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台灣的行政院長蘇貞昌在社交平台宣布，為開創新局，今日（19日）已再度向領導人蔡英文請辭，請對方儘速指派新的閣揆。他將率領全體閣員總辭，以利蔡英文布展新局。 

台灣立法院今日三讀通過政府總預算，象徵蘇貞昌現階段任務完成。他前往立法院向各黨立委致意，互道新年快樂；但沒有在場內發表講話，隨即搭車前往總統府與蔡英文會面約1小時，其後在Facebook宣佈已經辭職。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文會面時向蘇貞昌表達由衷感謝，尤其在擔任行政院長的4年多任期當中，超過3年都被疫情籠罩，全球政治經濟形勢歷經重大轉變等。每當面對艱困時刻，蘇貞昌都是支撐當地穩定的關鍵力量，在他帶領行政團隊全力以赴，及民眾共同努力下，台灣能支撐過來。

張惇涵指，執政團隊將在農曆新年期間啟動內閣調整作業，有正式定案時會盡快向民眾報告，並在過年後讓新內閣團隊在最短時間迅速定位，讓各項政務無縫接軌、順利推動。

責任編輯：易燕丹

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