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劉鶴耶倫會談「現場記者很過癮」 官媒披露多個細節

國情動向 09:52 2023/01/20

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中美高層2023年首次會面，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，周三（18日）與美國財政部長耶倫在瑞士蘇黎世會談，這是劉鶴和耶倫兩年來的第4次溝通，且是兩人首次面對面交流。中國官媒披露劉鶴和耶倫會談多項細節，並指出會談超出原定時間，直至耶倫要趕飛機才結束。會上還有一件事，令現場記者都覺得非常過癮。

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央視旗下社交媒體帳號「玉淵譚天」刊文稱，文章作者的朋友，總台記者楊春一直在劉鶴和耶倫現場，他分享了幾個細節，很值得品味。

第1個細節，美方的主動。這次見面的場地和拍攝是由美方負責，會談給記者留出的拍攝時間很長，這不常見。通常，這種份量的會談給記者的拍攝時間是1至2分鐘，但這次會談，從兩人握手到坐下後的開場寒暄，時間至少有7、8分鐘，現場記者都覺得非常過癮。

第2個細節，雙方的狀態。這是雙方首次面對面見，所以我們第一次能看到雙方交流的真實狀態。合影，就很能說明問題。中方面帶笑容，張開雙臂，自信與開放，顯而易見。雙方會談的氣氛也很融洽，有種老朋友再見的感覺。

第3個細節，會談的場合。這次會談是在中方參加達沃斯論壇期間舉行的。會談前一天，中方剛剛面向世界宣告，2023年，中國經濟將恢復增長，達到正常水平。對於世界的疑問，中方也作出了自信、坦誠的回應：中國不會走向計劃經濟，更強調會保持對外開放。開放，恰恰也是中美關係需要的。

第4個細節，耶倫這次沒有參加達沃斯論壇，所以來瑞士的主要目的就是來見中方的。今年達沃斯論壇的主題是「在分裂的世界中加強合作」，在這樣的背景下，中美達成共識，要在雙邊及聯合國、G20和APEC等多邊框架下加強合作，就顯得更有意義。

文章又指出，這次會談持續了約3個小時，超出了原定時間，並且是因為耶倫需要趕飛機而停止的，否則雙方有意願談得更久。會談深入、坦誠、務實，變言其著，化言其漸，美方現在已經作出了一些表示。

劉鶴耶倫會談 內媒：展現中美關係被忽視的這些部分

劉鶴與美財長耶倫會談 同意加強宏觀政策溝通

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責任編輯：連兆鋒

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