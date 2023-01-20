新加坡學者：未來是「CIA時代」 不是美國而是有中國那個

新加坡前駐聯合國大使、著名國際關係學者馬凱碩（Kishore Mahbubani）表示，西方主導世界的時代已步入尾聲，未來是新的「CIA」時代。這個CIA不是美國中央情報局，而是中國（China）、印度（India）、東盟（ASEAN）。馬凱碩認為，這三者會率領世界步入亞洲時代。

新加坡《聯合早報》報道，新加坡國立大學亞洲研究所傑出研究員馬凱碩，日前在獅城2023年展望論壇表示，今後世界不再由西方國家佔據主導，但西方國家仍不願意接受這個事實。

馬凱碩舉例：「亞洲是世界成長最快的經濟體，但是國際上主要的金融機構，如國際貨幣基金組織的最高負責人必須是歐洲人、世界銀行行長必須是美國人，而有40億人口的亞洲，卻沒有當選的資格。」

他指出，未來會是一個新的「CIA時代」，即中國、印度和東盟的時代。他說，中國和美國正在展開有史以來最大的地緣政治競賽，美國已經意識到，它只有10年時間來阻止中國發展成為世界第一強國，而東盟在俄烏衝突的背景下，在維持和平和創造經濟上均取得了不俗的成就。

這並非馬凱碩首次提到「CIA」。他2017年在印度報章撰文，表示印度有機會躋身成為「CIA」一員，但當時「A」指的還是美國（America）。到去年8月，馬凱碩修定了概念，稱今後世界經濟增長的主要推動力將是中國、印度和東盟。

此外，論壇上主講的還有中國經濟學家李稻葵。他以視頻演講表示，在未來18個月，中美關係會在可控範圍內。「中國官方很務實，美國總統拜登現在的領導團隊比特朗普的更專業，所以至少在下一屆美國大選之前，兩國關係是在可控制的範圍內。」

李稻葵認為，就貿易領域而言，中美在未來兩年內不會發生重大衝突，因為現在的美國政府比特朗普時期的更務實，知道若不跟中國保持良好的貿易關係，將很難抑制通脹，在醫藥物資、醫藥器材等供應上也將難有保障。

但在科技方面，中美或面臨重大挑戰。李稻葵說，美國認為科技是唯一能協助中國跟美國一較高低的關鍵因素，所以美國會制裁某些中國企業、某類型的科技，而中國會也在某些方面做出對等回應。

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責任編輯：連兆鋒