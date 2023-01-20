【神州快訊】中新天津生態城「生態+智慧」雙輪驅動 推動高質量發展

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【神州快訊】第六屆世界浙商大會今日在杭州開幕
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中新天津生態城日前召開2023年工作會議，對2022年工作進行全面總結以及2023年工作進行謀劃部署。會上，中新天津生態城黨委書記、管委會主任王國良作工作報告。
2022年，生態城經濟根基更加堅實，地區生產總值、固定資產投資、一般公共預算收入3大指標企穩回升；招商引資取得碩果，新增十億級項目17個，億元級項目53個；城市建設彰顯新貌，科學編制靜態交通、水系統、完整社區等專項規劃；環境品質持續提升，發布實施全國首套「零碳示範單元標準體系」；智慧城市引領示範，「世界智能大會永久展示基地」 正式掛牌；社會事業蓬勃發展，獲批京津地區首個省級旅遊度假區；國際合作樹立典範，落地北方首個東南亞跨境人才服務中心；黨的建設深入推進，成立生物醫藥產業鏈黨建聯盟。
2023年，生態城將紮深入實施「生態+智慧」雙輪驅動發展戰略，加快建設宜居宜業宜遊宜樂的生態之城、智慧之城、開放之城、幸福之城，努力打造產城融合示範區、綠色發展示範區、智慧城市示範區、國際合作示範區。重點開展建設現代產業新體系、拓展區域發展新空間、塑造宜居宜業宜遊新顏值、打造智慧城市建設新樣板、滿足群眾生活新期待、增強經濟發展新動能、打造國際合作新標杆、實現安全發展新常態、推進黨的建設取得新成效等9方面工作。
（資料由客戶提供）