馬克龍據報擬4月訪中國 調整法國在中美間貿易關係

下一篇文章
中國取消澳洲煤炭進口禁令後 兗煤澳洲已有兩批貨輸華
下載 App
免費即時新聞
立即掃描，搶先下載
專題:hket 電子書書架
法國總統馬克龍據報有意在今年4月訪問中國。馬克龍去年11月在印尼G20會議期間，曾與中國國家主席習近平舉行峰會，雙方同意擴大核能、航空科技等領域合作。時值美國產業政策引發歐洲國家不滿，歐盟準備反制美方，馬克龍訪華若然成行，料會進一步推動法國與歐盟調整在中美間的貿易關係。
彭博社引述消息人士稱，馬克龍計劃不久後訪問中國，與中方討論能源、貿易和俄烏衝突等問題，訪華日期尚待確定，但馬克龍有意在4月底前完成行程。
報道指出，馬克龍計劃訪華之際，歐盟正尋求重新調整與中美之間的貿易關係。美國去年通過《通脹削減法案》，內容包括大補貼本土電動車，並將歐洲、日韓等盟友電動車排除在外，更禁止受補貼電動車使用市佔額巨大的中國電池。
美方措施引發歐洲國家普遍不滿。歐盟委員會主席馮德萊恩本周表示，歐盟會提出產業法案同美國競爭，措施包括向綠色產業提供資金援助、稅收減免等，防止企業將產能遷往美國。
彭博社亦提及，有跡象表明法國正在尋求改善與中國關係。中美元首去年11月會晤後；法國外長科隆納12月與時任中國外長王毅視頻會晤，稱法方願同中方籌備好雙方下階段高層交往，規劃制定合作路線圖，鞏固深化勢頭良好的法中全面戰略夥伴關係。
緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道
責任編輯：連兆鋒