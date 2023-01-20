官媒：中藥「化濕敗毒顆粒」與輝瑞特效藥療效相當

官媒《人民日報》健康客戶端引述上海專家稱，中藥「化濕敗毒」顆粒，與輝瑞特效藥Paxlovid療效相當，價格卻只要280元（人民幣，下同），是輝瑞特效藥價格的十分一。

上海中醫藥大學附屬曙光醫院肝病科主任醫師高月求稱，「化濕敗毒顆粒組治療第2天、第3天、第5天核酸轉陰率均高於西藥輝瑞藥物Paxlovid組，第5天結果有統計顯著性差異的趨勢」。這意味著化濕敗毒顆粒與Paxlovid療效是相當的，甚至比它還強一點，而且從衛生經濟學角度考慮，化濕敗毒顆粒組治療費用單療程價格280元，明顯低於單療程價格2,380元的Paxlovid。

報道指出，化濕敗毒顆粒與Paxlovid治療新冠合併高危險因素的有效性及安全性的隨機對照研究，是在2022年4月18日到6月18日「上海保衛戰」期間開展的，研究除了上述發現外，還發現化濕敗毒顆粒與Paxlovid聯合治療的臨床觀察結果顯示，Paxlovid的副作用明顯減少，也就是在加上中藥後，Paxlovid服用後會口乾口苦的症狀可明顯緩解，同時失眠症狀也有所減輕。

報道提到，化濕敗毒方是中國工程院院士、中國中醫科學院院長黃璐琦率領中醫醫療隊馳援武漢金銀潭醫院開展新冠肺炎疫情防控救治期間，優化獲得的療效確切的方藥。2020年3月18日，化濕敗毒顆粒獲批臨床試驗批件，2021年3月2日晚，國家藥品監督管理局通過特別審批程序應急批准化濕敗毒顆粒上市。

「患者單純用中藥化濕敗毒顆粒就可，不必同時服用Paxlovid」，高月求提醒，「除了新冠病毒感染，化濕敗毒顆粒針對一些其他病毒感染性呼吸疾病，比如甲流等都可以用。」

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責任編輯：尹航

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