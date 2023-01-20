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秦剛新年喊話駐外人員：敢於鬥爭 敢於勝利

國情動向 15:18 2023/01/20

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春節將至，外長秦剛視頻連線中國駐外使領館人員時說，發揚歷史主動精神，敢於鬥爭、敢於勝利，就一定能夠譜寫新時代中國特色大國外交的嶄新篇章。

秦剛週三（18日）在春節視頻連線上指出，2022年外交戰線全體同志以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為指引，開拓進取，攻堅克難，擔當作為，積極促進中外友好交流合作，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，積極參與全球治理體系改革和建設，維護國際公平正義，推動構建人類命運共同體，為國家發展和民族復興營造良好外部環境，為維護世界和平穩定和發展繁榮作出新的重要貢獻。

秦剛說，面對複雜嚴峻的國際形勢和艱巨繁重的工作任務，駐外一線的同志們克服戰亂、疫情、自然災害的影響，不畏艱險，迎難而上，恪盡職守，展現了新時代外交戰士敢於鬥爭、甘於奉獻、善於作為的優良作風和頑強品質。2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年。我們堅信，有習近平總書記掌舵領航，有習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引，有外交戰線全體同志的團結奮鬥，發揚歷史主動精神，敢於鬥爭、敢於勝利，就一定能夠譜寫新時代中國特色大國外交的嶄新篇章。

此外，秦剛還發表致各國駐華使團的新年視頻致辭。他表示，中國將深化拓展平等、開放、合作的伙伴關係，促進大國協調和良性互動，深化同周邊國家友好互信和利益融合，厚植同廣大發展中國家的團結友誼，推動國際社會營造團結大家庭、唱響合作主旋律，拋棄冷戰舊思維、反對排他「小圈子」。

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責任編輯：尹航

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