▲ 英國學者用《三體》比喻中美 達沃斯主持人也聽得懂

中國科幻《三體》有幾出名?外國人也一講就知!英國歷史學者弗格森(Niall Ferguson)在達沃斯世界經濟論壇,以劉慈欣名著《三體》內的來形容中美關係,稱美國正試圖阻止中國發展科技。對於弗格森引用《三體》,旁邊達沃斯論壇主持人似乎也一聽就懂,附和起來。

《中國日報》微信公眾號文章稱,日前達沃斯論壇上,弗格森借中國科幻小說《三體》來形容中美關係,稱美國對華技術遏制「類似於三體人想阻止地球人技術進步」。

弗格森稱,世界正在經歷「第二次冷戰」,「美國有一個技術遏制戰略」,「有點像《三體》中三體人試圖阻止地球的技術進步」,「這正是美國試圖對中國做的事情」。

(...the United States has a strategy of technological containment. It's a bit like in the Three Body Problem where the Trisolarans try to hold the technological advance of Earth. That's exactly what the US is trying to do to China.)

《三體》書中,三體文明利用「智子」封鎖了地球基礎物理前進之路,試圖以此阻止人類發展,以便最終佔領地球。

弗格森旁邊的主持人顯然也知道《三體》:「《三體》是年度中國科幻小說」。弗格森也推薦:「所有人都應該看。」

另外,弗格森還進一步指出,「第二次冷戰」將變得越來越清楚和真實,全球未來在硬件領域劃分為兩個區塊,一個是歐亞大陸區塊,而西方對俄制裁正加速這一區塊的形成,另一個是以美國為首的歐美區塊。

《三體》是中國科幻作家劉慈欣長篇小說,2006年開始在內地《科幻世界》雜誌連載,2008年正式集結成書出版。兩部續作《三體II:黑暗森林》及《三體III:死神永生》亦分別於2008及2010年出版。三部曲其後全部翻譯成英文在國內出版。

《三體》除了獲得中國科幻銀河獎,在2015年也曾拿下「科幻奧斯卡」,美國雨果最佳小說獎。劉慈欣因此被喻為單槍匹馬,將中國科幻提升至世界級高度。《三體》改編內地電視劇目前正在播出,Netflix版本的《三體》劇集預料今年亦會播出。

「三體」到底點解?《三體》熱潮再掀你要知

內地科幻小說《三體》電視劇首映 全網熱度總榜第一

中國科幻《三體》登Neftlix 權力遊戲主創擔旗卻遭吐槽

緊貼中國國情最新發展,BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯:連兆鋒