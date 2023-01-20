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國藥Omicron mRNA疫苗獲藥監局臨床批件

社會熱點 15:28 2023/01/20

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國藥集團中國生物復諾健生物科技（上海）有限公司（以下簡稱「中生復諾健」）針對Omicron變異株研發的新冠mRNA疫苗，正式獲得國家藥品監督管理局臨床試驗批件。

國藥集團、中國生物首席科學家，中國生物副總裁張雲濤表示，中生復諾健Omicron mRNA疫苗，是國內首款編碼Omicron變異株全長S蛋白的創新型新冠mRNA疫苗，是中國生物繼滅活疫苗、重組疫苗技術路線後，在mRNA疫苗研發生產平台取得了重要裡程碑成果。

中生復諾健首席科學家賈為國表示，此款疫苗採用新型抗原設計，進一步提高誘導有效中和抗體的能力，在易感動物模型實驗中也顯示出其完全的攻毒保護作用。該疫苗對標全球領先工藝，其先進的mRNA-LNP封裝技術可以進一步保障疫苗的產能。

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中生復諾健現已在上海南翔建成了從設計到生產的mRNA疫苗藥物中試研發平台，及年產能20億劑的智能化mRNA疫苗生產車間，形成了可在短時間內針對突發傳染性疾病構建研發mRNA疫苗，並迅速規模化生產的反應能力。

中生復諾健表示，之後將積極、高效地推進Omicron株新型冠狀病毒mRNA疫苗的臨床試驗工作，採用隨機、雙盲、安慰劑平行對照的形式，進行臨床研究，進一步評價疫苗的安全性、免疫原性及保護效力。

責任編輯：易燕丹

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