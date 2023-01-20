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秦剛兔年致意各國使節談4憧憬 世界經濟大海不可退回小河

國情動向 16:08 2023/01/20

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秦剛兔年致意各國使節談4憧憬 世界經濟大海不可退回小河

農曆新年將至，中國外交部長秦剛在周五年廿九（20日），發表致各國駐中國使團新年致辭。秦剛向各國駐華使節送上春節祝福，稱兔在中國文化是善良、智慧、生機的象徵。秦剛期待，世界在兔年更加和平安寧，遠離衝突戰亂；更加團結合作，摒棄分裂對抗；更加開放融合，打破封閉隔絕；更加發展繁榮，縮小南北（貧富國家之間）鴻溝。秦剛強調，世界經濟的大海不可能退回到小河流，中國堅定不移推進高水平對外開放。

    點擊圖片放大

以下為秦剛致各國駐華使團的新年視頻致辭全文：

尊敬的各位使節、各位代表、各位朋友：

「一枝梅破臘，萬象漸回春。」中國傳統新春佳節將至，我謹代表中國外交部，向各位駐華使節和代表，以及你們的家人和同事，致以誠摯的問候和新春的祝福！

剛剛過去的2022年，對中國和世界各國都是極不尋常的一年。世紀疫情的陰霾未散，地緣衝突的硝煙又起，全球多年發展成果遭到吞噬，糧食、能源安全受到衝擊。個別國家趁機大搞霸權霸道霸淩、煽動意識形態對立和陣營對抗，把世界推向分裂衝突的邊緣。令人欣慰的是，各國人民求和平、謀發展、促合作的願望更加強烈，獨立自主、團結自強的意志更加鮮明，並肩攜手、共創未來的步伐更加堅定，人心所向、大勢所趨決定了人類前途終歸光明。

2022年，中共二十大勝利召開，擘畫了以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，也明確了中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體。中國外交堅持胸懷天下，勇於擔當進取，為人類和平與發展崇高事業作出了新的貢獻。

一年來，中國的元首外交精彩紛呈，引領促進團結合作。北京冬奧會一朵雪花，詮釋了「天下一家」。安全與發展兩大倡議，匯聚起共識合力。習近平主席三次出訪，推動命運共同體意識跨越山海、落地生根，指引同舟共濟的航程劈波斬浪、駛向未來。

一年來，中國的開放合作持續深化，有力推動全球復甦。「一帶一路」大家庭不斷擴大，目前已有151個國家、32個國際組織共建繁榮帶、幸福路。全球發展高層對話會成功召開，全球最大自貿區《區域全面經濟夥伴關係協定》正式啟動，世界經濟有了更強勁引擎。第五屆中國國際進口博覽會盛況空前，外資流入逆勢增長，敞開大門的中國，同各國分享廣闊機遇。

一年來，中國為全球治理擔當盡責，堅定維護國際秩序。推動達成新的生物多樣性框架，穩步邁向「雙碳」目標，全力呵護地球家園。在復雜危機中堅持勸和促談方向，在二十國集團中貢獻最大緩債總額，全力應對共同挑戰。堅決反對霸權主義和強權政治，反對零和思維和「新冷戰」，全力維護真正的多邊主義。

過去這一年，駐華使節和外交官們不辭辛勞，致力於在中國和世界各國之間搭建溝通理解的橋梁，增強互利合作的紐帶，在此我向大家表示衷心的感謝！

各位朋友，

2023年是我們全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，中國人民正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。中國外交將以習近平外交思想為指引，堅定站在歷史正確的一邊、站在人類文明進步的一邊，同各國深化友誼、加強合作，共同為世界和平與繁榮作出新的更大貢獻。

2023年，我們期待世界更加和平安寧，遠離衝突戰亂。和平猶如空氣和陽光，受益而不覺，失之則難存，需要各國共同維護。中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，始終不渝走和平發展道路，中國的發展永遠是世界和平力量的增長。我們倡導各國堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，通過談判消弭衝突，通過協商化解爭端，支持一切有利於和平解決危機的努力，讓和平的陽光照亮世界。

2023年，我們期待世界更加團結合作，摒棄分裂對抗。命運與共是人類社會的客觀現實，團結合作是開創未來的人間正道。我們將深化拓展平等、開放、合作的夥伴關係，促進大國協調和良性互動，深化同周邊國家友好互信和利益融合，厚植同廣大發展中國家的團結友誼，推動國際社會營造團結大家庭、唱響合作主旋律，拋棄冷戰舊思維、反對排他「小圈子」，集眾智、匯眾力，更好造福世界各國人民。

2023年，我們期待世界更加開放融合，打破封閉隔絕。開放帶來進步，封閉導致落後，世界經濟的大海不可能退回到小河流、小湖泊。中國堅定不移推進高水平對外開放，加快構建新發展格局，將不斷以中國新發展為世界提供新機遇。今年是習近平主席提出共建「一帶一路」十周年，在各方攜手努力下，這一倡議已經成為一條路聯通、利融通、心相通的陽光大道。我們願同各方共同回顧成就、描繪藍圖，開啟「一帶一路」合作新的十年。

2023年，我們期待世界更加發展繁榮，縮小南北鴻溝。貧者愈貧、富者愈富既不公平也不可持續，要讓發展成果更多更公平惠及各國人民。中國式現代化為人類實現現代化提供了新的選擇，中國將為促進全球平衡、協調、包容發展貢獻更多智慧和力量。我們將繼續支持聯合國2030年可持續發展議程，推動構建全球發展夥伴關係，支持發展中國家提高自主發展能力，也希望發達國家踐行承諾、履行義務，在共同發展的路上不讓任何一個國家、任何一個人掉隊。

各位朋友，

金虎辭歲去，玉兔迎春來。在中華文化中，兔是善良、智慧、生機的象徵。兔年是孕育希望的年份。我們願同各位使節和代表一道，在新的一年裏，推動中國與世界各國的友好合作再上新台階，為世界和平與發展和人類進步事業譜寫新篇章！

謝謝！

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