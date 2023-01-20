▲ 谷愛凌收獲2023首金 加拿大卡爾加里站U型場奪冠

中國女子滑雪好手谷愛凌斬獲她的2023年首金！谷愛凌在自由式滑雪世界盃，加拿大卡爾加里站的U型場地決賽，壓倒加拿大及美國選手拿下冠軍。谷愛凌稱，今次自己事隔11個半月再次正式參賽，有些緊張，但總體感覺「真是太棒了」。谷愛凌去年入讀美國斯坦福大學，她表示，自己正嘗試平衡學習和滑雪。

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《北京日報》報道，谷愛凌在北美時間周四（19日），參與2022/2023賽季國際雪聯自由式滑雪世界盃，卡爾加里站U型場地決賽，在3輪滑行中兩次滑出95.00分，獲得冠軍，這是谷愛凌新賽季獲得的首個冠軍。

加拿大選手卡爾克爾以89.00分獲亞軍，美國選手福爾哈伯以77.25分獲季軍。闖入決賽的中國選手張可欣以73.75分獲第五名。

谷愛凌賽後接受現場採訪時表示：「這是我時隔11個半月後再次參加正式比賽，重新穿上雪服的感覺很好，雖然有些緊張，但總體來說真是太棒了。新賽季我只想滑出自己的最好，享受一切。如今我還是一名大學生了，正在嘗試著平衡學習和滑雪，這對我來說是一個新的挑戰。」

谷愛凌是在去年北京冬奧會結束後，在京參加完一系列商業活動後去到美國，於9月入學斯坦福大學，前不久才開始新賽季訓練，此次比賽是她新賽季首場比賽。

本次比賽也是中國自由式滑雪U型場地國家隊運動員冬奧會後首次參加國際賽事，比賽還有中國男子選手孫敬博、女子選手吳夢參加，但未能進入決賽。

谷愛凌2022年大豐收。她在北京冬奧會上攬獲2金1銀，包括自由式滑雪女子大跳台、自由式滑雪女子U型場地2枚金牌，以及自由式滑雪女子坡面障礙技銀牌。

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責任編輯：連兆鋒