孫春蘭談內地疫情：已處較低位流行水平

國務院副總理孫春蘭表示，近期全國整體疫情已處於較低位流行水平，防控工作轉段平穩有序，醫療救治成效明顯，在院重症患者數量穩步下降，但救治任務仍較重。

據新華社報道，孫春蘭昨日（19日）到中日友好醫院國家呼吸醫學中心、北京大學人民醫院重症監護病房調研新型冠狀病毒感染醫療救治工作。她指出，近期全國整體疫情已處於較低位流行水平，防控工作轉段平穩有序，醫療救治成效明顯，在院重症患者數量穩步下降，但救治任務仍然較重。

孫春蘭在國家衛健委召開座談會，研究進一步加強醫療救治工作。她指出，新冠患者救治已經有一套成熟的診療技術和有效的治療藥物，要加強重症救治組織工作，根據各地疫情形勢選派國家專家巡診指導，按照「四集中」原則將重症患者收治到救治能力強的三級綜合醫院，嚴格落實第十版診療方案，中西醫結合、中西藥並用，規范化同質化治療每位患者，統籌好新冠和其他疾病救治，不斷提高治愈率、降低病亡率。

要加強城鄉醫療資源統籌調度，保障基層特別是農村地區藥品和醫療設備，通過上級醫務人員下沉、巡診、組建流動小分隊等多種形式，增加基層醫務力量，主動做好老年人、基礎疾病患者等重點人群的健康監測、用藥指導等服務，把防重症的關口前移到家庭和社區。

此外，要加強臨床救治研究工作，深入評估病毒的致病機理和臨床特點，為更有針對性地採取治療措施提供循証依據。

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責任編輯：尹航

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