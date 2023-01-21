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【2023兔年】年卅晚幾樣禁忌 瞓覺最好唔關燈？

社會熱點 11:26 2023/01/21

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今日（21日）是年卅晚，食團年飯、貼揮春等習慣大家都已經很熟悉，但在中國民間傳統，這天其實也有一些禁忌，犯禁的話有可能影響新一年的運程。

米缸不能空

在除夕之前，傳統家庭都會檢查一下家中的米缸，不能讓它空著，即便平時不在家煮飯。米缸填滿寓意新一年生活更加富、衣食無憂。現今的都市人未必人人家中都有大缸米，所以亦有說法是，雪櫃也不能留空。另外家中如有破損的餐具廚具，可考慮一併換新，否則可能影響到來年財運，甚至破財。

講話要小心

年卅是家庭團圓的日子，一是盡量不講粗口，即使過去一年有甚麼矛盾，彼此說話最好是和和氣氣，二是不要講不吉利的說話，例如「死」、「窮」「輸」等等，不慎說了亦最好及時化解，否則新一年隨時無運行，甚至有些較迷信的說法認為，這種話可能得罪鬼神、祖先，後果可大可小。

避免瞓晏覺

今年是卯兔年，而年卅這天又是卯兔日，早上5時到7時是卯兔時，三卯相會，寓意「玉兔迎春」，如果睡懶覺的話就會錯過這個吉時。年初一亦宜早起，以飽滿的精神迎接嶄新一年，意味著在未來的一年贏在起跑線上。有人認為，如果睡太晚被催促起床，就有可能一整年都被催促哦。

燈不能全關

 

有些家庭年卅入睡前，會留著一盞燈從直到天亮，過去在除夕夜亮著燈主要是為了驅趕年獸，現今的人則相信這樣可以驅趕晦氣，希望一家人來年都能健康順遂。中國一些地方的人還相信，開燈給天上的仙人引路，希望仙人在字符的過程中不要忘了自家。關了燈，仙人可能就會忘了給自家送祝福。

責任編輯：陳建錫

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