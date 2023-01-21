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內地出境團重啟在即 旅行社備戰新年後

經濟脈搏 13:53 2023/01/21

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內地下月初起允許旅行社試點恢復出境團業務。（配圖）

內地下月6日起試點恢復出境旅行團，首批僅開放20個國家，但國內多家大型旅行社已密鑼緊鼓備戰，推出相關旅遊產品，並與外國旅遊部門展開對接合作。

文旅部昨日（20日）公布有關政策後，各旅行社網站上的出境團搜索量隨即急升數倍，馬蜂窩站內相關海外目的地熱度升幅逾300%，泰國穩居榜首，當地度假酒店的搜索熱度上升200%；同程上出境游產品搜索量升逾5倍，熱度最高的境外目的地同樣為泰國，相關旅遊產品搜索量上冬430%。

各大旅行社立即展開籌備，中青旅宣布統籌全球超過100項目的地產品儲備，擬推出三大出境游保障體系，結合出境游涉及的產業鏈、服務鏈修復，近期加強與核心合作夥伴的工作對接。廣之旅即時與多個境外旅遊目的地、航空公司、酒店集團溝通，並與各國旅遊局對接各項首團禮遇安排。

攜程計劃在短時間內推出近百項出境旅行團產品，包含私家團、精緻小團、半自助跟團、目的地參團，以及自由行打包等。

「內心真的是無比激動，我覺得這既是響應了國家政策的要求，更是響應了市場的要求。」上海春秋國際旅行社副總經理周衛紅指，開放的時間節點、目的地國家，都有助於出境游有序恢復。他形容，這是所有中國旅遊業界人士都歡欣鼓舞的、實惠的大紅包。

責任編輯：陳建錫

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