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31省GDP全出爐：福建增速最高 廣東總量穩坐第一

經濟脈搏 16:35 2023/01/21

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內地31個省區市去年GDP增速今日（21日）完全出爐，約一半省份高於3%的全國平均水平，福建、江西最高。廣東穩坐經濟第一大省，但與江蘇差距收窄。

廣東GDP自前年首次突破12萬億元（人民幣，下同）後，去年總量達到12.91萬億元，連續34年全國第一；江蘇去年首次突破12萬億元，達到為12.28萬億元；山東、浙江、河南以8.74萬億元、7.77萬億元，以及6.13萬億元排在後面。福建進入5萬億元時代，作為直轄市的北京、上海維持4萬億元以上水平。

各省去年GDP增速（按高低排）：  　　

福建、江西4.7%　湖南、甘肅4.5%　山西4.4%　陝西、湖北、雲南4.3%　內蒙古4.2%　寧夏4.0%　山東3.9%　河北3.8%　安徽3.5%　新疆3.2％　浙江、河南3.1%　四川、廣西2.9%　江蘇2.8%　黑龍江2.7%　重慶2.6%　青海2.3%　遼寧2.1%　廣東1.9%　貴州1.2%　西藏1.1%　天津1.0%　北京0.7%　海南0.2%　上海-0.2%　吉林-1.9%

從增速看，超過3%的省份有16個，4%以上的則有10個，分別是福建、江西、湖南、甘肅、山西、湖北、陝西、雲南、內蒙古及寧夏。其中，福建、江西以4.7%並列第一，而湖南、甘肅增亦達到4.5%。增速最低的則是吉林、上海及海南，前兩者分別按年下跌1.9%及0.2%，是全國唯二錄得負增長的省份。

同時，多省已提出今年增速目標，最高的海南達到9.5%，上海為5.5%以上，浙江、山東、廣東則為5%以上，最低的江蘇、青海亦在5%左右。

責任編輯：陳建錫

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