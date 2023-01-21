31省GDP全出爐：福建增速最高 廣東總量穩坐第一

內地31個省區市去年GDP增速今日（21日）完全出爐，約一半省份高於3%的全國平均水平，福建、江西最高。廣東穩坐經濟第一大省，但與江蘇差距收窄。

廣東GDP自前年首次突破12萬億元（人民幣，下同）後，去年總量達到12.91萬億元，連續34年全國第一；江蘇去年首次突破12萬億元，達到為12.28萬億元；山東、浙江、河南以8.74萬億元、7.77萬億元，以及6.13萬億元排在後面。福建進入5萬億元時代，作為直轄市的北京、上海維持4萬億元以上水平。

各省去年GDP增速（按高低排）：

福建、江西4.7% 湖南、甘肅4.5% 山西4.4% 陝西、湖北、雲南4.3% 內蒙古4.2% 寧夏4.0% 山東3.9% 河北3.8% 安徽3.5% 新疆3.2％ 浙江、河南3.1% 四川、廣西2.9% 江蘇2.8% 黑龍江2.7% 重慶2.6% 青海2.3% 遼寧2.1% 廣東1.9% 貴州1.2% 西藏1.1% 天津1.0% 北京0.7% 海南0.2% 上海-0.2% 吉林-1.9%

從增速看，超過3%的省份有16個，4%以上的則有10個，分別是福建、江西、湖南、甘肅、山西、湖北、陝西、雲南、內蒙古及寧夏。其中，福建、江西以4.7%並列第一，而湖南、甘肅增亦達到4.5%。增速最低的則是吉林、上海及海南，前兩者分別按年下跌1.9%及0.2%，是全國唯二錄得負增長的省份。

同時，多省已提出今年增速目標，最高的海南達到9.5%，上海為5.5%以上，浙江、山東、廣東則為5%以上，最低的江蘇、青海亦在5%左右。

責任編輯：陳建錫