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【2023兔年】玉兔來拜年！「玉兔二號」傳回最新月球相片

社會熱點 11:15 2023/01/22

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在踏入兔年之際，中國探月工程中的「玉兔二號」月球車，從38萬公里之外的月球傳回了最新一批相片，送來新年祝福。

據央視新聞報道，春節期間，「玉兔二號」依然會繼續行走。這次，國家航天局不僅公布了它在月球的最新動態，還向展示了近幾個月，它在月球拍攝的一組地形地貌照片。

相片中，可以看到月球的地形地貌坑坑窪窪以及玉兔二號行駛過的車轍印。探月工程三期副總設計師李春來表示，因為長期受到太空風化和太陽風的轟擊，月球的山都比較圓滑。根據月球車的車轍印，科研人員可以根據印跡分析岩石力學的特性，不同的岩石和不同的土壤會有不同的承載力和摩擦係數。

這4年間，玉兔二號一直都是孤單地在月球行走，不過，它很快就會有夥伴，隨著中國探月工程四期的推進，嫦娥六號、嫦娥七號、嫦娥八號都在進行相關的研製和準備工作。

目前，玉兔二號在位於著陸點的西偏北方向，直線距離大約800米左右的位置，月球車和車上科學載荷的狀態一切正常。在兔年春節期間，國家天文台的科研人員會和玉兔二號一起加班，繼續開展月球探索。

責任編輯：蒯宇澄

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