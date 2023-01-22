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內地春節電影票房破12億元 《流浪地球2》最賣座

經濟脈搏 13:54 2023/01/22

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內地疫情鬆綁後，電影市場回暖。貓眼專業版數據顯示，農曆兔年大年初一（22日)，截至12時52分，春節檔（1月21日-1月27日）電影總票房（含預售）突破12億元（人民幣，下同），《流浪地球2》《滿江紅》《無名》分列春節檔票房前三位。其中，其中《流浪地球2》及《滿江紅》兩部電影的票房均已突破3億人民幣。

內地電影在兔年春節檔共有七部新片，分別是《流浪地球2》、《無名》、《滿江紅》、《熊出沒·伴我「熊芯」》、《深海》、《交換人生》、《中國乒乓之絕地反擊》，類型多元，涵蓋科幻、懸疑、歷史、喜劇、動畫、運動等。

按照貓眼專業版的貓眼想看數排名，2023年春節檔新片的票房預測分別為《流浪地球2》28至38億元、《滿江紅》15至20億元、《無名》3.5至6億元、《熊出沒·伴我「熊芯」》6至8億元、《深海》14.5至24億元、《交換人生》12至14億元。最高預測票房相加，7部影片的總票房樂觀估計可以超過百億元。

《流浪地球2》早前在北京舉行首映會，已故影星吳孟達在第一集飾演的角色韓子昂，竟在第二集重現。導演郭帆受訪時表示，吳孟達的片段「完全是用CG復原的，想通過這種方式緬懷和紀念一下達叔，希望他第二集還在。」電影片尾更出現「謹以此片獻給吳孟達先生」的字句，令觀眾相當感動。

責任編輯：蒯宇澄

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