  • 20°C
香港時間 : 2023122日 (週日) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

央視春晚小品諷「躺平式幹部」中紀委 ：願再無立足之地

社會熱點 15:48 2023/01/22

分享：

分享：

2023年的兔年春晚，上演一齣諷刺類小品喜劇《坑》，描述一個「躺平式幹部」，在工作中不思進取、只求蒙混過關的官員，獲得觀眾大讚之餘，中紀委亦發聲評論稱，願混日子、不作為、甘於「躺平」的幹部再無立足之地。

評論指，該小品喜劇《坑》由內地演員沈騰、馬麗等出演，形象刻畫了一位不擔當不作為、不肯幹也不敢幹、捲起袖子在一邊看的「躺平式幹部」，這位郝主任缺乏責任擔當，漠視群眾疾苦，還常常為自己找些冠冕堂皇的理由和藉口，比如「人民群眾對道路潛在風險防範意識不足」，讓人哭笑不得。最後的結局是，那個半年都沒填上的坑，不僅坑到了新到任的馬局長，也坑掉了郝主任自己的形象和位置。

指應嚴肅執紀問責 亮紅牌發警示

中紀委稱，《坑》極盡諷刺「躺平式幹部」，對社會的危害，更甚是貽誤黨和國家事業發展，損害的是民生福祉，更正如馬麗飾演的馬局長所言，他們傷了百姓的心。

文章指，治「躺平式幹部」  需對症下藥、多管齊發，其中重要的是要建立健全科學的選人用人機制，激勵擔當作為，識別、選準、用好幹部，堅決對躺平者說不，堅定為擔當者叫好，選拔出闖將、幹將，避免多做多錯、少做少錯、不做不錯的錯誤觀念大行其道。

懲治「躺平式幹部」，需要紀檢監察機關動真碰硬，嚴肅執紀問責，亮紅牌、發警示，釋放「是幹部就不能這麼混日子」的強烈信號。要早發現、早提醒、早糾正，讓「躺平式幹部」心中有責、心中有畏，摒棄私心雜念，營造風清氣正的幹事創業氛圍。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
春晚 演員 中紀委

下一篇文章

【2023兔年】連續38年唱《難忘今宵》 李谷一染疫缺席央視春晚
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023兔年】連續38年唱《難忘今宵》 李谷一染疫缺席央視春晚
【2023兔年】連續38年唱《難忘今宵》 李谷一染疫缺席央視春晚
【2023兔年】年卅晚幾樣禁忌 瞓覺最好唔關燈？
【2023兔年】年卅晚幾樣禁忌 瞓覺最好唔關燈？
內地一螺螄粉含神秘中藥「人中黃」 網民google完大嗌反胃
內地一螺螄粉含神秘中藥「人中黃」 網民google完大嗌反胃
【2023兔年】每年loop一次 回鄉送乜考起內地青年
【2023兔年】每年loop一次 回鄉送乜考起內地青年
吳尊友：疫情3個月內大規模反彈可能性低
吳尊友：疫情3個月內大規模反彈可能性低
【2023兔年】冷知識你要識 年卅原來唔係每年有
【2023兔年】冷知識你要識 年卅原來唔係每年有
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款