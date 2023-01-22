央視春晚小品諷「躺平式幹部」中紀委 ：願再無立足之地

2023年的兔年春晚，上演一齣諷刺類小品喜劇《坑》，描述一個「躺平式幹部」，在工作中不思進取、只求蒙混過關的官員，獲得觀眾大讚之餘，中紀委亦發聲評論稱，願混日子、不作為、甘於「躺平」的幹部再無立足之地。

評論指，該小品喜劇《坑》由內地演員沈騰、馬麗等出演，形象刻畫了一位不擔當不作為、不肯幹也不敢幹、捲起袖子在一邊看的「躺平式幹部」，這位郝主任缺乏責任擔當，漠視群眾疾苦，還常常為自己找些冠冕堂皇的理由和藉口，比如「人民群眾對道路潛在風險防範意識不足」，讓人哭笑不得。最後的結局是，那個半年都沒填上的坑，不僅坑到了新到任的馬局長，也坑掉了郝主任自己的形象和位置。

指應嚴肅執紀問責 亮紅牌發警示

中紀委稱，《坑》極盡諷刺「躺平式幹部」，對社會的危害，更甚是貽誤黨和國家事業發展，損害的是民生福祉，更正如馬麗飾演的馬局長所言，他們傷了百姓的心。

文章指，治「躺平式幹部」 需對症下藥、多管齊發，其中重要的是要建立健全科學的選人用人機制，激勵擔當作為，識別、選準、用好幹部，堅決對躺平者說不，堅定為擔當者叫好，選拔出闖將、幹將，避免多做多錯、少做少錯、不做不錯的錯誤觀念大行其道。

懲治「躺平式幹部」，需要紀檢監察機關動真碰硬，嚴肅執紀問責，亮紅牌、發警示，釋放「是幹部就不能這麼混日子」的強烈信號。要早發現、早提醒、早糾正，讓「躺平式幹部」心中有責、心中有畏，摒棄私心雜念，營造風清氣正的幹事創業氛圍。

責任編輯：蒯宇澄

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