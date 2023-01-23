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秦剛視頻現身NBA 捧場這支最先訪華美國籃球隊

國情動向 11:06 2023/01/23

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中國外交部長秦剛雖已卸任駐美國大使一職，但繼續發揮中美橋樑作用。秦剛以視頻方式現身美國NBA賽場，向華盛頓奇才隊（Washington Wizards；港譯華盛頓巫師）主場發表兔年春節致辭。華盛頓奇才隊前身曾於1979年訪問中國，是首支訪華美國NBA球隊。秦剛擔任駐美大使期間，也曾捧場華盛頓奇才隊。

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中國駐美國大使館微信公眾號公佈，美國東部時間周六（21日）晚，秦剛在華盛頓奇才隊主場，與奧蘭多魔術隊（Orlando Magic）比賽期間發表視頻致辭，向兩支球隊、NBA廣大球迷和中美民眾致以春節祝福。

開賽後暫停時段，球場環形大屏幕播出秦剛致辭。秦剛向觀眾致以春節問候。他表示，今年是兔年，兔象徵著仁愛、優雅和美麗。

「去年12月，我作為中國駐美大使，來球館觀看奇才隊精彩比賽，並度過了一個愉快夜晚，很高興今天又回到球館和大家一起慶祝新年。在此喜慶祥和之際，祝願中美兩國人民新年大展宏『兔』、前『兔』似錦，並祝大家好運和享受比賽。」

這場比賽充滿濃郁的中國文化和新春氣息。賽前，兩位年輕華人藝術家用中國傳統樂器琵琶，演奏了美國國歌。

比賽暫停時段，現場工作人員向觀眾投擲具有中國特色的生肖兔；由駐美使館外交官子弟扮演的熊貓吉祥物登台亮相；華盛頓華人華僑社團也參與了中國文藝表演。

華盛頓奇才隊前身「華盛頓子彈隊」（Washington Bullets）曾於1979年中美建交後不久訪華，系首支造訪中國的NBA球隊。近年來，該隊沿襲對華友好傳統，多次訪華交流或與訪美的中國籃球隊切磋球技。

秦剛現身美國棒球賽開波 引來駐華大使伯恩斯這樣說

秦剛兔年致意各國使節談4憧憬 世界經濟大海不可退回小河

秦剛撰文華盛頓郵報：中美關係穩定攸關星球命運

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責任編輯：連兆鋒

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