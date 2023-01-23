▲ 流浪地球2上映日期暗藏密碼 導演答為何續集是前傳

中國科幻巨匠劉慈欣小說改編電影《流浪地球2》，兔年大年初一（22日周日）在內地上映。據燈塔專業版數據，《流浪地球2》至當日下午票房已超過4億人民幣。《流浪地球2》既是2019年前作續集，也是前傳，而坊間也注意到，《流浪地球2》上映日期除了是年初一，原來還設定了一個玄機。

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《流浪地球》系列背景設定在不遠將來，講述太陽發生異變，即將吞沒地球，人類遂發明並在各大陸上興建萬座巨型聚變發動機，把地球推離太陽系逃亡另覓新恒星。

電影主角之一，吳京飾演的航天員劉培強，在第一部中犧牲，但在第二集前傳同樣可見到他的面孔。

一個電影之外的細節衝上了熱搜。《流浪地球2》官方設定資料顯示，電影上映日，即2023年1月22日，也是劉培強出生的日子。劉培強2058年前往領航員太空站執行任務，2075年為協助地球加速逃跑點燃木星，壯烈犧牲。

不少網友表示：「去電影院為劉培強接生。」《流浪地球2》導演郭帆發文：「劉培強生日快樂。」吳京稱：「能夠參與並見證一個角色的誕生，是莫大的緣分。」

至於《流浪地球2》為何是前傳？郭帆回應稱，將時間線向前移，可以有效拓展影片的敘事空間。

「《流浪地球2》可以更詳細地講述從近未來到地球『流浪』前社會和環境發生的變化，人類採取了哪些技術應對災難。對於前作中已經出現的人物角色，《流浪地球2》也可以更加清晰刻畫出他們的人生經歷和成長歷程。這些對於觀眾更好理解故事都將起到積極作用。」

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責任編輯：連兆鋒