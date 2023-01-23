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零下53度！這地方兔年初一打破中國最低溫紀錄

社會熱點 12:30 2023/01/23

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零下53度！這地方兔年初一打破中國最低溫紀錄

踏入兔年，中國北部一個地方馬上打破紀錄。黑龍江省大興安嶺地區漠河市阿木爾鎮勁濤氣象站，在年初一（22日周日）早上7時，實測最低溫度-53℃，突破漠河市最低氣溫的歷史極值-52.3℃（1969年出現），打破中國有氣象記載以來的歷史最低氣溫紀錄。

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自1月20日以來，受超強極地冷空氣影響，大興安嶺地區持續降溫，多地最低氣溫突破歷史極值。據大興安嶺地區氣象台監測信息顯示，漠河市已連續3天最低氣溫跌破-50℃，其中1月22日08時16分已達-50.8℃，是近54年以來實測到的最低溫度。

阿木爾鎮勁濤站近3天最低氣溫分別為20日06時-51.9℃，21日08時-50.9℃，22日07時-53.0℃。呼中、塔河、新林最低氣溫也都突破當地歷史極值，分別為-49.8℃、-47.9℃、-48.3℃，大興安嶺地區全域處於極寒狀態。

為甚麽黑龍江多地最低氣溫會突破歷史同期極值？

黑龍江省氣象台首席預報員張桂華稱，此次強冷空氣過程產生的原因之一是大陸冷高壓主體勢力強大，其中心強度最大時達到1062.5百帕，歷史同期少見，大陸冷高壓是一個大型反氣旋式環流系統，是冷空氣天氣系統的「大BOSS」，也是一個高冷又強硬的「霸道總裁」，所到之處，降溫難免。另一個原因是這個季節白天短夜間長，這樣夜間的輻射降溫遠大於白天的太陽照射的升溫。

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