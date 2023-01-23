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中國女遊客稱預訂泰國警車接機開路！當局這樣說

社會熱點 14:06 2023/01/23

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中國女遊客稱預訂泰國警車接機開路！當局這樣說

泰國張開雙臂擁抱中國遊客，去到這個地步？有中國女遊客聲稱，自己「預訂」了泰國警車「接機服務」，離開機場不用塞車。該女子還在網上發表片段「以茲證明」，而這項「服務」價格也似乎不算非常貴。消息驚動泰國警方，片段中警員正接受調查。

一名中國女遊客日前表示，在泰國「預訂了警車接機，不排隊不堵車，加錢就能預定到警察和警車開道」。她聲稱，服務價格約為7000泰銖（約1452人民幣）。

視頻顯示，該名女子在泰國租用的黑色七人車前，有一輛車頂裝有閃燈，懷疑是警用的銀色轎車，再前面還有一輛警用電單車。

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她笑稱：「這輩子第一次坐警車。」並指下了飛機，就有人舉牌等候。出了機場，就看見警車，還有身著警察制服的人員將其接送至酒店；摩托警在前面開路，她坐著警車，保姆車在後面拉著她媽媽和行李，硬生生把3個小時的路，壓縮到1小時送到了酒店。

泰國旅遊警察局表示，從初步調查中得知，局方確認視頻中的警察是隸屬於旅遊警察1處副督察3分隊（負責素萬那普機場）的一名上尉。視頻拍攝於1月19日晚上22點左右，旅遊警察局已經確認視頻中的遊客身份，當時遊客與其母親入泰旅遊。

旅遊警察局局長已下令進行嚴肅調查，查明視頻中的警察是否多次利用職權出現視頻中的行為。如果確認，將成立委員會嚴格調查事實並確定處罰，以儆效尤。旅遊警察局表示，感謝所有媒體和公眾對警察不當行為的調查和報道，以推動對有此類行為的警察進行調查和處罰。

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責任編輯：連兆鋒

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