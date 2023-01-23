▲ 「中國新年」竟是敏感詞!? 南韓女團成員說了後結果這樣

農曆新年、春節、Chinese New Year、中國新年，難道不是都一樣？南韓女團NewJeans成員Danielle Marsh（牟智慧）因稱呼春節為「Chinese New Year」，遭到部分南韓網民圍攻。Danielle發文道歉，但不少網民都為Danielle抱打不平，還有人表示：「請南韓人停止文化挪用」。

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韓澳混血的Danielle 2005年出生，擁有澳洲和南韓雙重國籍，現為南韓HYBE（「防彈少年團」所屬公司）子公司ADOR旗下女團NewJeans成員。

Danielle日前在網上問粉絲新年要做甚麽時，使用了「Chinese New Year」一詞，不久即遭圍攻。

Danielle其後發文道歉，稱「春節是包括南韓在內的多個國家和地區紀念的節日，所以我的表達方式不恰當，正就此深刻反省。」

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可是，外國網民紛紛為Danielle辯護：「我是新加坡人，我們一直把春節稱為中國新年。我以前在澳洲上過學，當地人也說中國新年，所以為甚麽要道歉？你本來是對的。春節怎麽成南韓人的了？」

「在美國，我們都叫中國新年！請南韓人停止文化挪用！春節本來就起源於中國。」

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責任編輯：連兆鋒