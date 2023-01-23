▲ 百多人十幾枝槍 炮兵未開過炮 美媒揭台軍實況

台灣當局近日宣佈明年起，將台軍兵役由4個月延長至1年，在島內引發爭議。台軍戰鬥力一值遭到外界質疑，美國傳媒更披露，台軍不少新兵都只被安排做髒活；炮兵教官因「怕新兵受傷」，從讓學員開炮；有連隊100多枝槍僅得十幾枝可以使用。有台軍預備役士兵直言，如果衝突爆發，自己只會成為炮灰。

美國有線新聞網（CNN）日前報道，6名台灣退役義務兵接受採訪，稱台軍的訓練「過時、無聊、不切實際」，訓練的重點科目仍是拼刺刀。他們表示，被分配到專業部隊也是去幹臟活累活，並沒有學習掌握專業技能。

25歲的Dennis去年服兵役，被分配到火炮部隊，但從來沒學習過如何開炮，教官給的理由是怕新兵會受傷。「我們被分配了一些簡單的任務，大部分時間都在幫忙清潔擦洗炮車。」「如果衝突爆發，我被要求去做炮兵，我想我只會成為炮灰。」

27歲的Adam Yu2018年服役，他所在的部隊專攻迫擊炮和榴彈發射器，他表示他接受的訓練都是紙上談兵，從來沒有進行過實彈訓練。「我甚至都不確定我能不能操作這些武器。」

2018年入伍的Paul Lee表示：「我們並沒有開多少槍。我當時用的是T65突擊步槍，整個訓練期間我只打了40發左右的子彈。」「我擔心很多和我一起接受過訓練的人甚至無法自信地操作步槍。」

26歲的Frank Liu說：「我們連隊有100多支突擊步槍，但只有十幾支可以用於射擊訓練。」他2021年服兵役，連隊約有140名新兵。「許多突擊步槍是幾十年前制造的，很多都已經磨損得無法在訓練中使用了。武器必須在我們之間輪換著使用。」

他指，教官倒是非常重視刺刀訓練，因為這是考核科目的一部分。「我們被要求記住一系列口號，當我們練習刺刀時，每個動作都要按照指示喊出特定的口號，考核的時候還要背一遍。」

對於台灣當局延長兵役期限，台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，僅僅延長服役年限並不能改善戰鬥力，因為訓練可能還是和以前一樣，只不過時間更長一些。

國台辦發言人馬曉光表示，求和平、求穩定、求發展，是台灣社會主流民意。回到「九二共識」的共同政治基礎，兩岸關系就能改善和發展，台海和平穩定就能得到切實保障。民進黨當局操弄「以武謀獨拒統」，配合外部勢力把台灣青年推向戰場當「炮灰」，只會加劇兩岸局勢緊張動蕩，只會損害台灣民眾的安全福祉，注定以失敗收場。

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責任編輯：連兆鋒