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內地春節電影票房破30億 機構料超90億收官創近年新高

社會熱點 13:13 2023/01/24

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作為防疫政策優化調整之後的首個大檔期，2023年春節電影票房突破30億元（人民幣，下同）收穫開門紅，機構預測檔期總票房有望突破90億。

據貓眼專業版，截至今日（24日）上午8時55分，2023年春節檔（1月21日至27日）總票房（含預售）突破30億。電影《流浪地球2》《滿江紅》《熊出沒·伴我「熊芯」》分列票房榜前三名，含預售票房分別為10.08億元、10.02億元、3.04億元。

另外，今年春節檔平均票價有所下降。據燈塔專業版數據，今年春節檔預售平均票價53.7元，相較2022年春節檔預售同階段平均票價56.2元下調了2.5元，也是自2016以來近7年的首次下降（2020年除外）。

內地春節電影票房破12億元 《流浪地球2》最賣座

春節期間內地民眾出行需求增 國內機票訂單漲幅27%

三年疫情使影視業深受影響，多家機構表示今年電影市場復甦即，看好春節檔的票房表現。國泰君安香港研報分析稱，春節檔對電影復甦具有重要指引意義。展望今年春節檔，電影票價的上漲趨勢的確定性更高，預計總票房有望突破80億元。

萬聯證券研報表示，防疫政策優化、預售票價略微下降，加上觀影熱情高漲等多重利好驅動春節檔表現，今年春節檔票房有望創造近幾年新高。全國影院基本上恢復正常營業，觀影人次較防疫政策優化前有明顯回升。票價的下降會降低觀眾的消費門檻，帶動觀影人次的上升，觀影人次將替代票價成為今年春節檔票房的核心驅動因素。春節檔預售兩天破億，基於前五日預售票房為近五年最高，預測春節檔的整體票房有望突破90億。

責任編輯：易燕丹

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