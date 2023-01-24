中國遊客抵韓後確診逃避隔離 被驅逐出境並禁入境1年

一名中國籍男遊客本月初抵達南韓後新冠檢測呈陽性，在移送隔離酒店等待入住期間逃走。韓國中央應急處置本部表示，涉事男子被驅逐出境，並限制入境南韓1年。

韓聯社報道，涉事的41歲男子本月3日，即南韓收緊對中國遊客防疫入境限制後翌日，乘飛機抵達仁川機場。隨後因入境新冠核酸檢測結果呈陽性，需要進行隔離，但在等待入住隔離酒店時潛逃，並前往首爾市區。期間與妻子一同入住市區一間酒店並外出，兩日後被捕。

據南韓警方消息，該男子在調查中表示，由於其日常服用的驚恐障礙治療藥物被妻子帶走，因此之前離開隔離點是為了去取藥，並無潛逃之意。他從2018年至2019年往返中韓兩國5次，在首爾江南區一家整形外科接受整容手術，此次以脫發治療和購物為目的訪韓。

南韓當局指，涉事男子因涉嫌違反傳染病預防及管理相關法律，接受警方調查後被送檢；但到法院開庭審理仍需一個月以上的時間，且考慮到男子的情況並不滿足適用逮捕措施的條件，所以出入境外國人廳作出無需另行審判即可採取的「強制驅逐處分」，未有處以任何法律處罰。

責任編輯：易燕丹

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