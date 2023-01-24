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蔡英文致函教宗 重申兩岸兵戎相見絕非選項

國情動向 16:32 2023/01/24

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台灣的領導人蔡英文致函教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2023年世界和平日文告」，重申台海和平穩定是兩岸關係發展基礎，兵戎相見絕非選項。

蔡英文表示，去年2月烏俄戰爭爆發，讓世人深刻體會和平的可貴，維護區域安全成為各領導人重要共識之一。她重申台海和平穩定是兩岸關係發展基礎，兵戎相見絕非選項，唯有尊重台灣人民對主權、民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動根本。 

蔡英文又提到，台灣民間通過自發捐款和募集物資援助烏克蘭難民，官方也透過與烏克蘭地方政府、民間組織合作，資助醫院、教堂及學校，幫助烏克蘭民眾度過難關，台灣未來也將結合理念相近地區協助烏克蘭重建。

對於新冠疫情，蔡英文指出，病毒不分國界，健康是普世人權，不應受種族、宗教、政治、經濟等任何因素影響而被剝奪。台灣在國際上積極貢獻，儘管仍被排除在世界衞生組織之外，但深信率先付出正向力量，將帶動一股「善的循環」，期盼在不久將來，世衞組織揭櫫的「全民均健」目標能真正落實。

責任編輯：易燕丹

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