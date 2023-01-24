中國新能源汽車產銷連續8年全球第一

中國汽車工業協會最新統計顯示，2022年中國新能源汽車持續爆發式增長，產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，按年分別增長96.9%和93.4%，連續8年保持全球第一。

《人民日報》報道，中國新能源汽車市場規模全球領先。去年全年銷售688.7萬輛，市場佔有率提升至25.6%，高於上年12.1個百分點，全球銷量佔比超過60%。其中，純電動汽車銷量536.5萬輛，按年增長81.6%；插電式混動汽車銷量151.8萬輛，按年增長1.5倍。

品牌競爭力也大幅提升。去年自主品牌新能源乘用車國內市場銷售佔比達到79.9%，按年提升5.4個百分點；新能源汽車出口67.9萬輛，按年增長1.2倍。全球新能源汽車銷量排名前十的企業集團中，中國佔據3席，動力電池裝機量前十企業中佔據6席。

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另外，內地新能源汽車配套環境日益優化。截至去年底，全國累計建成充電樁521萬個、換電站1973座，其中2022年新增充電樁259.3萬個、換電站675座，充換電基礎設施建設速度明顯加快。累計建立動力電池回收服務網點超過1萬個，基本實現就近回收。

工信部有關負責人表示，當前，中國新能源汽車已進入全面市場化拓展期，預計今年仍將保持較快增長態勢。

責任編輯：易燕丹

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