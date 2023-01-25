  • 14°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 00:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中疾控：染疫人數上月觸頂 高峰期全國日增逾700萬宗

社會熱點 23:04 2023/01/25

分享：

分享：

內地首次公開放寬防控後的染疫數據，感染高峰已在上月中下旬出現，日均新增病例曾超700萬宗、求醫人數近300萬，死亡人數則在本月初迎來日均超4,000宗的高峰。至本周，感染人數下降至1.5萬宗低位、死亡人數回落至3位數。專家預料，BQ.1、XBB病毒引致的病例繼續增加，但上半年大流行可能較小。

中疾控今日（25日）發表報告指，全國感染人數、發熱門診診療人數分別在去年12月22日前後達到峰值，其中，感染人數每日最多新增超過700萬，發熱門診診療人次每日286.7萬，重症患者數量每日增近1萬。各省份檢測陽性率在12月25日達峰，高達29.2%。死亡人數則在今年1月4日達峰，每日4,273宗。

高峰期後，各項數字持續回落，至本周一（23日），日均感染人數已降至1.5萬，發熱門診診療人次降至6.3萬，陽性率降至5.5%，死亡人數亦降至896宗。

報告又指，本輪疫情流行的病毒株為Omicron BA.5.2和BF.7，暫未監測到新的變種。

國家衞健委上周宣布各省已度過疫情3個高峰，醫護服務逐步復常。國務院副總理孫春蘭指，整體疫情已處於較低位流行水平。

對於開關後出現的一些新病毒變種，北京佑安醫院主任醫生李侗曾昨日接受官媒專訪指，未來可能有更多感染BQ.1、XBB病毒的本土病例，有研究表明，這兩種病毒的免疫逃逸能力較強，但國內大部分人在這兩個月已感染BA.5，抗體至少能維持3個月至半年。整體來看，上半年出現這兩種病毒流行的可能比較小。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
傳染病 中國疾病預防控制中心 疫情 中國

下一篇文章

西安男童放炮仗入玻璃樽遭炸傷 醫生取出30多塊碎片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國遊客抵韓後確診逃避隔離 被驅逐出境並禁入境1年
中國遊客抵韓後確診逃避隔離 被驅逐出境並禁入境1年
中國女遊客稱預訂泰國警車接機開路！當局這樣說
中國女遊客稱預訂泰國警車接機開路！當局這樣說
內地春節電影票房破30億 機構料超90億收官創近年新高
內地春節電影票房破30億 機構料超90億收官創近年新高
流浪地球2上映日期暗藏密碼 導演答為何續集是前傳
流浪地球2上映日期暗藏密碼 導演答為何續集是前傳
零下53度！這地方兔年初一打破中國最低溫紀錄
零下53度！這地方兔年初一打破中國最低溫紀錄
【2023兔年】初三「赤狗日」年節最凶 5大禁忌碰不得
【2023兔年】初三「赤狗日」年節最凶 5大禁忌碰不得
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款