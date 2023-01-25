中疾控：染疫人數上月觸頂 高峰期全國日增逾700萬宗

內地首次公開放寬防控後的染疫數據，感染高峰已在上月中下旬出現，日均新增病例曾超700萬宗、求醫人數近300萬，死亡人數則在本月初迎來日均超4,000宗的高峰。至本周，感染人數下降至1.5萬宗低位、死亡人數回落至3位數。專家預料，BQ.1、XBB病毒引致的病例繼續增加，但上半年大流行可能較小。

中疾控今日（25日）發表報告指，全國感染人數、發熱門診診療人數分別在去年12月22日前後達到峰值，其中，感染人數每日最多新增超過700萬，發熱門診診療人次每日286.7萬，重症患者數量每日增近1萬。各省份檢測陽性率在12月25日達峰，高達29.2%。死亡人數則在今年1月4日達峰，每日4,273宗。

高峰期後，各項數字持續回落，至本周一（23日），日均感染人數已降至1.5萬，發熱門診診療人次降至6.3萬，陽性率降至5.5%，死亡人數亦降至896宗。

報告又指，本輪疫情流行的病毒株為Omicron BA.5.2和BF.7，暫未監測到新的變種。

國家衞健委上周宣布各省已度過疫情3個高峰，醫護服務逐步復常。國務院副總理孫春蘭指，整體疫情已處於較低位流行水平。

對於開關後出現的一些新病毒變種，北京佑安醫院主任醫生李侗曾昨日接受官媒專訪指，未來可能有更多感染BQ.1、XBB病毒的本土病例，有研究表明，這兩種病毒的免疫逃逸能力較強，但國內大部分人在這兩個月已感染BA.5，抗體至少能維持3個月至半年。整體來看，上半年出現這兩種病毒流行的可能比較小。

責任編輯：陳俊賢