▲ 四川三星堆遊客打架打翻文物！結果這樣

四川三星堆博物館驚現遊客「打架打翻文物」事件。三星堆博物館內遊人據報因為爭執推撞，導致展櫃內一個青銅像在櫃中掉落。所幸銅像完好無損，三星堆博物館表示，已對涉事遊客批評教育。有網民稱，幸好打翻的是青銅器，如果是陶瓷，後果不堪設想。

內地網絡流傳影像，據稱在周三（25日），三星堆博物館裏有遊客「打群架」，「撞動了展示櫃」，令櫃內文物跌落。有相關帖子配文：「最近的人人人人太多啦，遊客在館內打架直接把文物打翻。」

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從影像可見，出事的三星堆文物相信是商代的青銅跪坐人像。銅像在玻璃展櫃中間一處凸起的台階，掉落展櫃枱面，打橫躺着。

網民猜測，三星堆近期遊客人數過多，涉事者因排隊等問題發生摩擦，導致今次事故。據悉，1月24日及25日早上，三星堆博物館官方微博均發文提醒遊客，當日門票已售罄。

事件曝光後，三星堆博物館證實確有此事，掉落的是商代青銅器，經鑒定無大礙，遊客已道歉。當地宣傳部相關負責人表示，遊客因爭執發生推撞導致事件發生，文物完好無損，已對遊客進行批評教育，目前事件已處理完畢。

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責任編輯：連兆鋒