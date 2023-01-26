  • 15°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美荷明討論限制對華出口芯片技術 ASML再這樣警告

國情動向 10:29 2023/01/26

分享：

分享：

美國及荷蘭的官員據報周五（27日）將在華盛頓召開會議，討論對中國的芯片技術出口管制，預計本月底前達成協議及對外公布。荷蘭光刻機製造商阿斯麥（ASML）再警告，美國主導的芯片技術出口管制會波及所有國家，並可能促使中國成功開發出先進的芯片製造技術。

路透社引述消息指，美荷官員在華盛頓開會討論，一旦雙方就細節達成共識，將盡快公布。參與談判的官員最關心的問題是，供應鏈只是輕微改變，便可能會引發全球芯片短缺危機。此前已有消息傳出，美日荷已就出口管制基本統一口徑，但措施的力度，可能不如華府最初宣稱的那樣大。

Peter Wennink認為出口管制將促使中國的技術發展。

ASML總裁Peter Wennink指，中國芯片企業必須與全球競爭對手競爭，並希望要購買別國的設備。如果買不到，這些企業將會自行開發，「這需要時間，但最終他們會達到目標」。歐美國家愈向中國施壓，後者就愈有可能加倍努力，打造可以媲美ASML的光刻機。

他認為，出口管制將造成一定程度的破壞，影響效率和創新，這會波及到所有人。

北京去年底傳出籌劃萬億元人民幣的芯片補助計劃，資助國內芯片企業購買國產設備。但外媒不久後引消息指，該計劃因疫情造成的財政壓力而被暫緩。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
外交 科技產品 科技戰 晶片 荷蘭 美國 中國

下一篇文章

蔡英文致函教宗 重申兩岸兵戎相見絕非選項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地科幻小說《三體》電視劇首映 全網熱度總榜第一
內地科幻小說《三體》電視劇首映 全網熱度總榜第一
百多人十幾枝槍 炮兵未開過炮 美媒揭台軍實況
百多人十幾枝槍 炮兵未開過炮 美媒揭台軍實況
解放軍王牌機師透露一細節 台軍根本看不見殲20
解放軍王牌機師透露一細節 台軍根本看不見殲20
蔡英文致函教宗 重申兩岸兵戎相見絕非選項
蔡英文致函教宗 重申兩岸兵戎相見絕非選項
秦剛視頻現身NBA 捧場這支最先訪華美國籃球隊
秦剛視頻現身NBA 捧場這支最先訪華美國籃球隊
布林肯稱中美關係緩和 續警惕台海局勢
布林肯稱中美關係緩和 續警惕台海局勢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款