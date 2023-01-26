美荷明討論限制對華出口芯片技術 ASML再這樣警告

美國及荷蘭的官員據報周五（27日）將在華盛頓召開會議，討論對中國的芯片技術出口管制，預計本月底前達成協議及對外公布。荷蘭光刻機製造商阿斯麥（ASML）再警告，美國主導的芯片技術出口管制會波及所有國家，並可能促使中國成功開發出先進的芯片製造技術。

路透社引述消息指，美荷官員在華盛頓開會討論，一旦雙方就細節達成共識，將盡快公布。參與談判的官員最關心的問題是，供應鏈只是輕微改變，便可能會引發全球芯片短缺危機。此前已有消息傳出，美日荷已就出口管制基本統一口徑，但措施的力度，可能不如華府最初宣稱的那樣大。

▲ Peter Wennink認為出口管制將促使中國的技術發展。

ASML總裁Peter Wennink指，中國芯片企業必須與全球競爭對手競爭，並希望要購買別國的設備。如果買不到，這些企業將會自行開發，「這需要時間，但最終他們會達到目標」。歐美國家愈向中國施壓，後者就愈有可能加倍努力，打造可以媲美ASML的光刻機。

他認為，出口管制將造成一定程度的破壞，影響效率和創新，這會波及到所有人。

北京去年底傳出籌劃萬億元人民幣的芯片補助計劃，資助國內芯片企業購買國產設備。但外媒不久後引消息指，該計劃因疫情造成的財政壓力而被暫緩。

責任編輯：陳建錫