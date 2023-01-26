C朗祝中國農曆新年快樂 引爆南韓媒體玻璃心

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深陷李鐵案醜聞 中超球會武漢長江宣佈解散
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「中國新年」繼續在南韓引起風波！葡萄牙球星C朗拿度祝賀中國春節快樂，談到「Chinese New Year」一詞，竟因此受到南韓媒體針對。南韓女團NewJeans成員Danielle近日亦因為說了「中國新年」，而處於南韓輿論風口浪尖。南韓一些聲音極力淡化中國色彩，主張春節應是「Lunar New Year」，只是「Chinese New Year」根本無錯，而且農曆新年就是起源於中國。
C朗目前效力沙特阿拉伯利雅得勝利隊（Al-Nassr FC），他日前專門在中國時間大年初一零時，於社交媒體發帖，以英語寫道：「我親愛的中國朋友們，我送上我最誠摯的祝福，祝大家中國新年快樂！祝你和家人可以享受假期，期待很快見面。」C朗然後用中文補上：「兔年吉祥」
看到C朗使用「Chinese New Year」一詞，南韓多家媒體紛紛「破防」。Star News指摘C朗「用詞不當」，JTBC電視台、xportsnews等傳媒認為C朗言論不妥，應該叫「農曆新年」而非「中國新年」。
引爆南韓輿論玻璃心的不只C朗，女團NewJeans成員Danielle近日也因此出事，她道歉稱「春節是包括南韓在內的多個國家和地區紀念的節日，所以我的表達方式不恰當，正就此深刻反省。」
但網上不少南韓以外聲音都認為，「Chinese New Year」並無不妥，這也是西方的主流講法，更有評論要求南韓人停止「文化挪用」。
曼城主場日前比賽前就舉辦了舞獅表演，現場主持人恭賀中國球迷「Happy Chinese New Year」。另據《巴黎人報》的報道，巴黎聖日耳曼下周比賽會身穿特制中文球衣，慶祝中國新年。
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責任編輯：連兆鋒