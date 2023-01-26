  • 15°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

C朗祝中國農曆新年快樂 引爆南韓媒體玻璃心

社會熱點 10:49 2023/01/26

分享：

分享：

C朗祝中國農曆新年快樂 引爆南韓媒體玻璃心

「中國新年」繼續在南韓引起風波！葡萄牙球星C朗拿度祝賀中國春節快樂，談到「Chinese New Year」一詞，竟因此受到南韓媒體針對。南韓女團NewJeans成員Danielle近日亦因為說了「中國新年」，而處於南韓輿論風口浪尖。南韓一些聲音極力淡化中國色彩，主張春節應是「Lunar New Year」，只是「Chinese New Year」根本無錯，而且農曆新年就是起源於中國。

C朗目前效力沙特阿拉伯利雅得勝利隊（Al-Nassr FC），他日前專門在中國時間大年初一零時，於社交媒體發帖，以英語寫道：「我親愛的中國朋友們，我送上我最誠摯的祝福，祝大家中國新年快樂！祝你和家人可以享受假期，期待很快見面。」C朗然後用中文補上：「兔年吉祥」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

看到C朗使用「Chinese New Year」一詞，南韓多家媒體紛紛「破防」。Star News指摘C朗「用詞不當」，JTBC電視台、xportsnews等傳媒認為C朗言論不妥，應該叫「農曆新年」而非「中國新年」。

引爆南韓輿論玻璃心的不只C朗，女團NewJeans成員Danielle近日也因此出事，她道歉稱「春節是包括南韓在內的多個國家和地區紀念的節日，所以我的表達方式不恰當，正就此深刻反省。」

但網上不少南韓以外聲音都認為，「Chinese New Year」並無不妥，這也是西方的主流講法，更有評論要求南韓人停止「文化挪用」。

曼城主場日前比賽前就舉辦了舞獅表演，現場主持人恭賀中國球迷「Happy Chinese New Year」。另據《巴黎人報》的報道，巴黎聖日耳曼下周比賽會身穿特制中文球衣，慶祝中國新年。

「中國新年」竟是敏感詞!? 南韓女團成員說了後結果這樣

內地出境近半去泰國 韓媒：中國遊客在泰像明星

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 C朗拿度 中國 農曆新年 南韓

上一篇文章

深陷李鐵案醜聞 中超球會武漢長江宣佈解散

下一篇文章

四川三星堆遊客打架打翻文物！結果這樣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

西安男童放炮仗入玻璃樽遭炸傷 醫生取出30多塊碎片
西安男童放炮仗入玻璃樽遭炸傷 醫生取出30多塊碎片
內地春節電影票房破30億 機構料超90億收官創近年新高
內地春節電影票房破30億 機構料超90億收官創近年新高
中疾控：染疫人數上月觸頂 高峰期全國日增逾700萬宗
中疾控：染疫人數上月觸頂 高峰期全國日增逾700萬宗
中國遊客抵韓後確診逃避隔離 被驅逐出境並禁入境1年
中國遊客抵韓後確診逃避隔離 被驅逐出境並禁入境1年
中方關注港貨船沉沒事故 促日方盡全力搜救
中方關注港貨船沉沒事故 促日方盡全力搜救
流浪地球2上映日期暗藏密碼 導演答為何續集是前傳
流浪地球2上映日期暗藏密碼 導演答為何續集是前傳
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款