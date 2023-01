▲ C朗祝中國農曆新年快樂 引爆南韓媒體玻璃心

「中國新年」繼續在南韓引起風波!葡萄牙球星C朗拿度祝賀中國春節快樂,談到「Chinese New Year」一詞,竟因此受到南韓媒體針對。南韓女團NewJeans成員Danielle近日亦因為說了「中國新年」,而處於南韓輿論風口浪尖。南韓一些聲音極力淡化中國色彩,主張春節應是「Lunar New Year」,只是「Chinese New Year」根本無錯,而且農曆新年就是起源於中國。

C朗目前效力沙特阿拉伯利雅得勝利隊(Al-Nassr FC),他日前專門在中國時間大年初一零時,於社交媒體發帖,以英語寫道:「我親愛的中國朋友們,我送上我最誠摯的祝福,祝大家中國新年快樂!祝你和家人可以享受假期,期待很快見面。」C朗然後用中文補上:「兔年吉祥」

看到C朗使用「Chinese New Year」一詞,南韓多家媒體紛紛「破防」。Star News指摘C朗「用詞不當」,JTBC電視台、xportsnews等傳媒認為C朗言論不妥,應該叫「農曆新年」而非「中國新年」。

引爆南韓輿論玻璃心的不只C朗,女團NewJeans成員Danielle近日也因此出事,她道歉稱「春節是包括南韓在內的多個國家和地區紀念的節日,所以我的表達方式不恰當,正就此深刻反省。」

但網上不少南韓以外聲音都認為,「Chinese New Year」並無不妥,這也是西方的主流講法,更有評論要求南韓人停止「文化挪用」。

曼城主場日前比賽前就舉辦了舞獅表演,現場主持人恭賀中國球迷「Happy Chinese New Year」。另據《巴黎人報》的報道,巴黎聖日耳曼下周比賽會身穿特制中文球衣,慶祝中國新年。

