▲ 接全球一半訂單 中國造船業2022國際市場份額保持第一

西方多國決定向烏克蘭提供主戰坦克，但俄烏戰爭仍暴露西方國家工業產能大不如前問題，以至美國智庫也認為，美國軍工未準備好應付潛在的中美衝突。這邊廂，中國官方數據顯示，中國造船業2022年國際市場份額保持第一，佔據全球約一半訂單；世界10強造船企業之中，中國獨佔6家。

《人民日報》周四（26日）引述中國工信部數據報道，2022年，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計，分別佔全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正總噸計分別佔43.5%、49.8%和42.8%，各項指標國際市場份額均保持世界第一。

2022年，中國分別有6家造船企業進入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。

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報道指出，一批高端船舶和海洋工程裝備建成交付。2022年，中國船企持續強化科技創新，主要成果包括：

第二艘國產大型郵輪開工建造；

自主設計建造的亞洲第一深水導管架平台「海基一號」平台主體工程海上安裝完工；

全球首艘10萬噸級智慧漁業大型養殖工船「國信1號」命名交付；

中國首艘、全球最大24000TEU（標箱）超大型集裝箱船交付；

中國首艘、全球最大液化天然氣（LNG）運輸加注船「海洋石油301」號完工交付等。

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報道稱，中國大型LNG運輸船領域取得積極進展。2022年，中國船舶企業緊緊抓住全球大型LNG運輸船需求爆發式增長的機遇，持續強化自主創新，積極搶佔國際市場。根據中國船舶工業行業協會的數據，中國船舶企業2022年全年承接大型LNG運輸船訂單55艘，在全球訂單總量佔比超過30%，創歷史新高。

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責任編輯：連兆鋒