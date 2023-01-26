俄烏戰爭曝露問題 智庫： 美軍工業未準備好應付中美衝突

美國智庫指，俄烏戰爭曝露了美國軍工業的產能問題，以及未為當今的安全環境做好準備，這將令美國難以應付持久戰，尤其是在印太、台海的潛在衝突。

戰略與國際問題研究中心（CSIS）高級副總裁Seth Jones指，自俄羅斯去年入侵烏克蘭來，美國已承諾向烏提供價值逾270億美元的軍事裝備和物資，從頭盔到軍用車等無所不包。但數據表明，隨著武器庫存降至低位，軍工企業沒有能力迅速補充，這反映美國的國防工業現在的運作方式「更適合於和平時期」。

報告具體提到，美國向烏克蘭政府提供的刺針（Stinger）防空系統數量，與過去20年出口到國外的數量大致相同，華府又向烏克蘭運送超過100萬發155毫米口徑炮彈，直接導致美軍自身的供應減少。烏克蘭人消耗武器裝備的速度迅速，顯示出美國國防工業基礎在圍繞台灣的長期衝突中可能面臨的挑戰。

Seth Jones指，雖然美國官員認為，台灣在戰爭中所需的武器，與烏克蘭需要的裝備不同，但俄烏戰爭還是曝露了軍工業的不足，以及政府缺乏戰時心態的問題。與此同時，中國近年來對軍事現代化進行了大量投資。他建議華府重新評估自身的彈藥需求、庫存，並建立戰略彈藥儲備和可持續的採購計劃。

CSIS最近幾個月進行了一系列戰爭推演，認為中美一旦爆發衝突，美軍部分武器裝備可能在一周之內耗盡。

責任編輯：陳建錫