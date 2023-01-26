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2025消滅大額紙幣？內地闢謠：現金將長期存在

經濟脈搏 12:03 2023/01/26

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2025消滅大額紙幣？內地闢謠：現金將長期存在

內地近日有傳言聲稱，當局要在2025年「消滅大額紙幣」。傳媒最新引述專家闢謠，表明這是誤解，人民幣現金會長期存在。翻查資料亦顯示，傳言所指的人民銀行相關文件，是去年發佈，目的在於讓那些老化破損的紙幣不再流通，而非傳言聲稱的推廣數字人民幣和「消滅紙幣」。

新京報周四（26日）報道表示，人民銀行此前發佈新版《不宜流通人民幣 紙幣》金融行業標準，有觀點認為是為了推廣數字人民幣的使用；亦有傳言稱，要在2025年消滅大額紙幣。

報道引述「權威專家」指出：「這是誤解。」「在可預見的將來，現金仍將長期存在。」

對於有觀點認為央行此舉是為了推廣數字人民幣的使用，專家表示，這也是誤解。國家「十四五」規劃提出「穩妥推進數字貨幣研發」。央行曾多次表示，數字人民幣研發不是為了取代現金，而是為了助力數字經濟發展，提升普惠金融發展水平，更好滿足人民群眾生產生活需要。

據悉，為進一步提升流通中人民幣質量，2022年8月，人民銀行發佈了新版《不宜流通人民幣 紙幣》（JR/T0153-2022）金融行業標準。

上述專家指出，人民銀行發佈新標準旨在進一步提升流通中人民幣整潔度，確保公眾用上放心錢、乾凈錢。由於紙幣在流通過程中會逐漸磨損、老化，變髒變舊，這種髒污類型的紙幣，屬於不宜流通人民幣，人民銀行在新標準中對髒污指標的評價標準進行了提升。隨著新標準的實施，公眾將會直觀感受到從銀行取出來的錢更乾凈整潔了。公眾日常使用現金不會因此受到任何影響。

翻查新版《不宜流通人民幣 紙幣》金融行業標準，規定了不宜流通人民幣紙幣類型和評價準則，明確了不宜流通人民幣紙幣髒污程度、撕裂長度、塗寫面積、粘貼面積和彎曲挺度的檢測方法，提出了人民幣紙幣髒污和彎曲挺度檢測采樣點規範性附錄。

金標委指出，標準的發佈有助於不宜流通人民幣紙幣回收、處理工作的標準化、規範化，提高回籠券清分質量和流通中人民幣整潔度，確保社會公眾用上放心錢、乾凈錢。

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責任編輯：連兆鋒

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