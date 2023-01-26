肇慶縣官探訪困難戶 2000呎大屋+紅木家具超搶眼

廣東肇慶轄下德慶縣的官員趁新年前夕探訪困難戶，附照片的新聞稿出街後卻有網民發現，所謂的困難戶竟住著2000呎大屋，用的也是萬元起跳的紅木家具。

德慶縣政府公布，本月19日（年廿八），縣委書記凌雲到德城街道走訪慰問困難群眾，向他們送去黨和政府的殷切關懷。期間，凌雲詳細詢問了群眾的情況，叮囑他們要樹立戰勝困難的信心，在黨和政府關心支持、社會各界幫扶下早日過上更好的生活，他又要求德城街道、相關部門設法解決群眾的實際生活問題。

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但新聞稿才出街不久，就因附帶的照片而引發熱議，其中一家困難戶竟然住著200平米（約2150呎）的大屋，客廳裝修並非特別豪華，但有一整套紅木家具擺在正中，而旁邊還放著一部落地式冷氣。貴的紅木家具在內地能賣到七位數字，而便宜的動也輒過萬元；落地式冷氣相對便宜，但一部亦要數千到過萬元。

另一家家境稍差的困難戶，屋內裝修也非常整齊，寬敞明亮，單位兩房一廳，不算太過失禮。

有網民說，廣東作為經濟大省，困難戶似乎都特別有錢，放在其他省市這至少都中產以上。有人則說，困難戶的生活都這麼好，可見縣領導工作做得是真好。

責任編輯：陳建錫