中國擬限制技術出口 確保太陽能領域主導地位

中國據報正考慮制定技術出口限制，以確保在其他國家努力加強本土產業實力之際，維持自身在太陽能製造領域的主導地位。

彭博社報道，中國商務部會同科技部就《中國禁止出口限制出口技術目錄》修訂公開徵求意見，把部分生產先進太陽能硅片的關鍵製備技術納入目錄。隨著太陽能技術成為全球最大的新能源來源，從美國到印度，各國正試圖發展國內供應鏈，以削弱中國優勢。而中國的硅片產量生產量，佔了目前全球的97%。

「北京和中國太陽能行業的市場領先者無疑對美國、歐盟和印度在發展本土太陽能製造業方面的努力感到擔憂，因此最新的技術出口管制很可能是一種回應，」Trivium China分析師Cosimo Ries認為，中國政府此舉，是希望令競爭對手發展自身供應鏈的速度放慢。

但有關目錄仍處於公開徵求意見階段，尚未作出定案。

報道提到，美國數月前通過了降通脹法，其中包含對清潔技術製造業提供補貼，已刺激發一系列建新廠的活動。過去十年，中國企業一直在開發尖端技術，以生產更大更薄的硅片，這些硅片在把太陽能發電成本降低逾90%方面發揮重要作用。如果外國製造商不得不使用舊技術的硅片，其成本上的競爭力會被削弱。

大和資本市場分析師本周發表報告指，考慮到中國在硅片領域的主導地位，以及該領域較高的准入門檻，北京有理由考慮實施該項限制，以免技術洩露。

責任編輯：陳建錫