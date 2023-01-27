官媒民調：美英21國近九成人讚賞中國防疫成果

中國官媒民調宣稱，美國、英國等21個國家近九成受訪者， 讚賞中國過去3年來的防疫成果，其中逾七成充分肯定中國對動態調整防疫政策的做法。

該個由中央廣播電視總台CGTN智庫、人民大學國家治理與輿論生態研究院主辦的民調，據稱調查範圍涵蓋歐美亞非各大洲，除了美英，還包括了法國、德國、意大利等西方發達國家。結果顯示，88.1%人肯定中國過去的防疫政策和成果，尤其是在亞洲及拉丁美洲國家，高達93.4%人對中國的防疫表示認可。

對於中國始終堅持主動、科學和可控的動態防疫政策，71.6%人表示充分肯定；對中國在實施「乙類乙管」政策前所進行的準備工作，例如「應設盡設、應開盡開」發熱門診、努力增加ICU床位資源、確保重症和危重症患者及時收治等，76.2%的人認為相關措施積極有效的，亞非和拉美國家更高達82.5%。

民調又宣稱， 疫情3年間，中國經濟增速實現年均4.5%的增長，去年中國GDP總量超過120萬億元人民幣。對此，86.8%人充分肯定中國高效統籌疫情防控和經濟社會發展的成果，這比例在亞非和拉美國家中高達91.7%，而在西方國家中也達到74.7%。