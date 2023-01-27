  • 16°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地疫下首個「不設防」春節 旅行社訂單大升4倍

經濟脈搏 10:29 2023/01/27

分享：

分享：

南京夫子廟遊人如織。

今日（27日）是內地春節連假最後一天，攜程指，作為疫情以來首個無需就地過年的春節，該平台的國內外旅行訂單皆迎來3年巔峰，整體比去年增長逾4倍。

攜程發表《2023年春節旅遊總結報告》指，今年中國遊客走出國門享受假節，出境遊整體訂單按年增長6.4倍，境外酒店預訂量、跨境機票銷量增長逾4倍。一些尚處於價格低位且體驗舒適的海外旅遊產品，吸引了首批海外過年遊客，曼谷、新加坡、吉隆坡、清邁、馬尼拉、峇厘島等成為最受歡迎的目的地。

從出境機票銷量看，峇厘島機票訂單按年增長30倍，新加坡增長8倍以上，馬尼拉超5倍，曼谷、布吉島均逾4倍，而清邁、吉隆坡亦近3倍。

國內遊方面，國內各大火車站機場繁榮忙碌的景象再現，熱門旅遊目的地客流也迎來倍速復甦。民航客運量按年增長最快的城市包括九江、珠海、西雙版納、韶關、大理、中衛、舟山、麗江等。由本地和周邊佔主導的趨勢在今年發生逆轉，跨省酒店預訂佔比近七成，預訂量反超2019年疫情前的春節。

國內各大景區門票預訂按年增長3.2倍，除一線大城市外，西安、蘇州、揚州、洛陽、開封等文旅資源富集的古城人潮如織。憑藉超高票量位列景區人氣前十城市。跟團重獲生機，訂單增長4.2倍，其中80%以上訂單是跨省遠途遊。不與陌生人拼團、靈活高質的私家團，訂單量增長6倍。

「春節旅遊的熱度有目共睹，以此為起點，相信中國旅客的旅遊消費信心和消費潛能將加速釋放，今年的旅遊市場將會見到可觀的復甦。」攜程研究院戰略研究中心高級研究員沈佳旎指，隨著未來國際航班逐漸增加，海內外出行便利度愈發提高，預計到今年五一假期能看到明顯的市場爆發。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
酒店 經濟數據表現 疫情 機票 中國

下一篇文章

2025消滅大額紙幣？內地闢謠：現金將長期存在
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

31省GDP全出爐：福建增速最高 廣東總量穩坐第一
31省GDP全出爐：福建增速最高 廣東總量穩坐第一
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
中國新能源汽車產銷連續8年全球第一
中國新能源汽車產銷連續8年全球第一
內地春節電影票房破12億元 《流浪地球2》最賣座
內地春節電影票房破12億元 《流浪地球2》最賣座
2025消滅大額紙幣？內地闢謠：現金將長期存在
2025消滅大額紙幣？內地闢謠：現金將長期存在
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款