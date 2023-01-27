內地疫下首個「不設防」春節 旅行社訂單大升4倍

▲ 南京夫子廟遊人如織。

今日（27日）是內地春節連假最後一天，攜程指，作為疫情以來首個無需就地過年的春節，該平台的國內外旅行訂單皆迎來3年巔峰，整體比去年增長逾4倍。

攜程發表《2023年春節旅遊總結報告》指，今年中國遊客走出國門享受假節，出境遊整體訂單按年增長6.4倍，境外酒店預訂量、跨境機票銷量增長逾4倍。一些尚處於價格低位且體驗舒適的海外旅遊產品，吸引了首批海外過年遊客，曼谷、新加坡、吉隆坡、清邁、馬尼拉、峇厘島等成為最受歡迎的目的地。

從出境機票銷量看，峇厘島機票訂單按年增長30倍，新加坡增長8倍以上，馬尼拉超5倍，曼谷、布吉島均逾4倍，而清邁、吉隆坡亦近3倍。

國內遊方面，國內各大火車站機場繁榮忙碌的景象再現，熱門旅遊目的地客流也迎來倍速復甦。民航客運量按年增長最快的城市包括九江、珠海、西雙版納、韶關、大理、中衛、舟山、麗江等。由本地和周邊佔主導的趨勢在今年發生逆轉，跨省酒店預訂佔比近七成，預訂量反超2019年疫情前的春節。

國內各大景區門票預訂按年增長3.2倍，除一線大城市外，西安、蘇州、揚州、洛陽、開封等文旅資源富集的古城人潮如織。憑藉超高票量位列景區人氣前十城市。跟團重獲生機，訂單增長4.2倍，其中80%以上訂單是跨省遠途遊。不與陌生人拼團、靈活高質的私家團，訂單量增長6倍。

「春節旅遊的熱度有目共睹，以此為起點，相信中國旅客的旅遊消費信心和消費潛能將加速釋放，今年的旅遊市場將會見到可觀的復甦。」攜程研究院戰略研究中心高級研究員沈佳旎指，隨著未來國際航班逐漸增加，海內外出行便利度愈發提高，預計到今年五一假期能看到明顯的市場爆發。

責任編輯：陳建錫