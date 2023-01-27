張藝謀新片《滿江紅》被指偷票房 《明日戰記》也傳中過招

張藝謀新片《滿江紅》在內地上畫6天，即大收23億元（人民幣，下同），穩居春節檔票房楞首，但「偷票房」、「買票房」、「幽靈場」等的爭議也隨之在網上傳出。片商昨日（26日）發聲明斥駁，揚言將通過訴訟維權。說到偷票房，香港科幻片《明日戰記》去年在內地票房失利，也曾傳出遭遇類似情況。

有網民在微博、微信等社交平台上反映，在 買《流浪地球2》票後被戲院以「設備故障」為理由退款後，戲院隨即將當天同一時段、同一映廳讓給了同期上映的《滿江紅》。亦人有 人說在 買《滿江紅》的票後被戲院以「設備故障」、「場次變更」等理由退款，但無 法確認場次是否後續都改為放映其他電影。

入場睇其他戲，出票寫著滿江紅

這些輿論質疑有戲院故意縮減其他電影的場次，將放映時段都讓給 《滿江紅》，或認為《滿江紅》在 退款後依然把金額計入票房。

亦有網民表示，在購買其他電影的票時，戲院出的票竟寫著 《滿江紅》，懷疑後者是否偷了其他新片的 票房。有50萬追蹤的知名 博主「金靴」也稱遇到這情況，他入場看的是《交換人生》，而票面卻 寫著 《滿江紅》。他指這在國內電影業界是個老手段，通常是為了洗票房、刷成績。

片商：純屬造謠，正收集證據維權

針對各種指控， 《滿江紅》的片商發聲明指，有關 謠言均為無稽之談，純屬部分別有用心之人使用多種手段造謠，利用個別戲院或售票系統出現的故障等問題，以點蓋面惡意攻擊生事。出品方正收集證據，已開始通過訴訟等方式維權。 這種行為不單對《滿江紅》造成傷害，也進一步傷害了中國電影產業。

說到偷票房，令不少港人記憶猶新的，相信是去年《明日戰記》在內地失利時，也有傳票房是被另一科幻片用類似手法偷走，但事件最後不了了之。

責任編輯：陳建錫