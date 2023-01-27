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台女星安于晴稱遊泰遭警勒索 曼谷警局反擊

社會熱點 16:22 2023/01/27

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台灣女星安于晴在社交平台表示，前往泰國旅遊時被當地警察無故攔下勒索，支付了2.7萬泰銖（折合約6430元港幣）才獲放行。泰國警方調查後否認收賄，並稱安于晴被截查時有明顯醉態且非法攜帶電子煙。

綜合台媒報道，安于晴發IG story指，本月初和朋友去泰國旅遊，一行人在惠恭王區（Huai Khwang）中國大使館附近的檢查站被警察攔截，對方更用各種理由要求檢查簽證的期效和行李物品。

安于晴憶述，被截停期間警察不允許她們用手機錄影、求援，「否則罪加一等」。在歷經一個多小時的臨檢後，安于晴妥協支付泰銖2.7萬，警察則在避開監視器的地方拿錢、數錢。有泰國網民將安于晴的貼文翻譯成泰文，並在社交媒體公開，引發關注。

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泰警：她喝醉還帶違禁品

《曼谷郵報》報道，曼谷市警總局副局長Pol Maj Gen Samroeng Suantong表示，安于晴所提及的檢查站，是由6名警察組成的臨時檢查站，目的是為確保惠恭王區在新年期間的治安。該檢查站於4日凌晨攔下安于晴的座車，並且依法針對非法物品進行正常搜查。

泰國警方指，安于晴當時已有明顯醉態且並未攜帶護照；警方還在她的行李中發現一個電子煙霧化器，並明確提出在泰國電子煙設備是違法。

對於安于晴所指控的收賄，Pol Maj Gen Samroeng Suantong予以否認，強調「他們是在沒有採取任何法律行動的情況下，讓安于晴一行人離開，也沒有發生他們所聲稱的敲詐勒索行為。」

責任編輯：陳俊賢

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