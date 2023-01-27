  • 15°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台女星安于晴稱遊泰遭警勒索2.7萬銖 曼谷警局否認指控

社會熱點 16:22 2023/01/27

分享：

分享：

台灣女星安于晴在社交平台表示，前往泰國旅遊時被當地警察無故攔下勒索，支付了2.7萬泰銖（折合約6430元港幣）才獲放行。泰國警方調查後否認收賄，並稱安于晴被截查時有明顯醉態且非法攜帶電子煙。

綜合台媒報道，安于晴發IG story指，本月初和朋友去泰國旅遊，一行人在惠恭王區（Huai Khwang）中國大使館附近的檢查站被警察攔截，對方更用各種理由要求檢查簽證的期效和行李物品。

安于晴憶述，被截停期間警察不允許她們用手機錄影、求援，「否則罪加一等」。在歷經一個多小時的臨檢後，安于晴妥協支付泰銖2.7萬，警察則在避開監視器的地方拿錢、數錢。有泰國網民將安于晴的貼文翻譯成泰文，並在社交媒體公開，引發關注。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

泰警：她喝醉還帶違禁品

《曼谷郵報》報道，曼谷市警總局副局長Pol Maj Gen Samroeng Suantong表示，安于晴所提及的檢查站，是由6名警察組成的臨時檢查站，目的是為確保惠恭王區在新年期間的治安。該檢查站於4日凌晨攔下安于晴的座車，並且依法針對非法物品進行正常搜查。

泰國警方指，安于晴當時已有明顯醉態且並未攜帶護照；警方還在她的行李中發現一個電子煙霧化器，並明確提出在泰國電子煙設備是違法。

對於安于晴所指控的收賄，Pol Maj Gen Samroeng Suantong予以否認，強調「他們是在沒有採取任何法律行動的情況下，讓安于晴一行人離開，也沒有發生他們所聲稱的敲詐勒索行為。」

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 Instagram 社交平台 煙草產品 勒索 泰國 台灣

上一篇文章

國家移民局：春節假期出境119.2萬人次 按年大增1.2倍

下一篇文章

山西木塔景區提前關門趕客 涉事人員被停職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

四川三星堆遊客打架打翻文物！結果這樣
四川三星堆遊客打架打翻文物！結果這樣
肇慶縣官探訪困難戶 2000呎大屋+紅木家具超搶眼
肇慶縣官探訪困難戶 2000呎大屋+紅木家具超搶眼
張藝謀新片《滿江紅》被指偷票房 《明日戰記》也傳中過招
張藝謀新片《滿江紅》被指偷票房 《明日戰記》也傳中過招
彭博：中國開關令富裕階層加快移民計劃
彭博：中國開關令富裕階層加快移民計劃
流浪地球2上映日期暗藏密碼 導演答為何續集是前傳
流浪地球2上映日期暗藏密碼 導演答為何續集是前傳
蓋茨：中國崛起是世界的巨大勝利
蓋茨：中國崛起是世界的巨大勝利
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款